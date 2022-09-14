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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
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Chris Holmes

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CHRIS HOLMES: «BLACKIE LAWLESS никак не отреагировал на мой диагноз»



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CHRIS HOLMES в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, получил ли он какую-то реакцию от BLACKIE LAWLESS'a в связи со своим диагнозом:

«Blackie мог бы помочь оплатить часть моего лечения, но [он этого не сделал]. А вот Nikki Sixx [MÖTLEY CRÜE] помог. Он дал мне много денег. Он был первым; он выложил 500 баксов, и я обожаю этого парня за его помощь. Спасибо, Nikki. Я люблю его за это!

Примерно в первый месяц моей болезни я получал видеосообщения со словами поддержки от коллег-музыкантов и получил одно от вокалиста JUDAS PRIEST Rob'a Halford'a. В своём сообщении он сказал: "Chris, это твой Металлический бог, Rob Halford". И это было круто. Rob немного пообщался со мной. А потом гитарист, который заменил Tipron'a, выразил слова поддержки. Куча... куча людей это сделала. Но никто из W.A.S.P. этого не сделал. Это довольно странно. Никто. [Blackie] вообще не прислал мне сообщение. Я думал, что он напишет, но он не стал. Но это нормально; я и не рассчитывал на подобное. Glenn Hughes мне написал. Я встретил его во время тура [BLACK] SABBATH в 1986 году, когда W.A.S.P. были группой поддержки. Самое печальное, что я не мог поговорить с ним с тех пор, как его уволили [из SABBATH]. А мы были хорошими собутыльниками в том туре. У него просто золотое сердце».




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14 сен 2022
o
olly71
Если кто предлагает тебе помощь - отблагодари его и цени это потому что он тебе ничего не должен . Если кто то не помог тебе - прими это как должное потому что он тебе ничего не должен .
14 сен 2022
Hellg
olly71, его намеренно спросили об этом:
"ответил на вопрос, получил ли он какую-то реакцию от BLACKIE LAWLESS'a в связи со своим диагнозом".
14 сен 2022
R
Reflection
Холмс крыл говном Лоулесса столько времени, странно после такого ожидать от него чего-то хорошего. Да, есть Харрис, который помог Полу Ди'Анно, но не все старики такие.
14 сен 2022
S
SnakeZ
Что то дядя путает....
Вот новости с Дарксайда

7 фев 2022 : У CHRIS HOLMES рак, BLACKIE LAWLESS пожелал всего наилучшего

20 янв 2022 : Лидер W.A.S.P.: «Chris несёт какую-то дичь»
Like!1
14 сен 2022
ElectricRetard
SnakeZ, ну, я так понимаю речь идет о личном сообщении, а то было просто публичное высказывание. Он может и не в курсе чо там Блэки сказал)

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