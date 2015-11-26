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Chris Holmes

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23 ноя 2018 : 		 CHRIS HOLMES об альбоме W.A.S.P. "Kill.F**k.Die": «Это какая-то хрень!»

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17 май 2015 : 		 Видео с выступления CHRIS HOLMES

8 апр 2015 : 		 Новый альбом CHRIS'а HOLMES'a выйдет в мае

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1 сен 2014 : 		 Финская почта потеряла оборудование CHRIS'a HOLMES'a

14 июл 2014 : 		 CHRIS HOLMES: «Я не вернусь в Америку»

5 дек 2013 : 		 CHRIS HOLMES выступил со STONEBREED

8 ноя 2013 : 		 CHRIS HOLMES в STONEBREED

21 мар 2013 : 		 CHRIS HOLMES: новое видео

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|||| 23 ноя 2018

CHRIS HOLMES об альбоме W.A.S.P. "Kill.F**k.Die": «Это какая-то хрень!»



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Chris Holmes сообщил, что чуть было не ушёл в середине тура W.A.S.P. по альбому "The Headless Children", а также в разговоре с Eonmusic сказал, насколько он ненавидит тот альбом, который был записан в 1997 году по его возвращении.

Относительно своего ухода: «О, были серьёзные тёрки в дороге. Мне соврали, и я чуть было не сорвался, потому что для меня всё дело было не в деньгах. Мне кто-то соврал, так что я собирался просто всё бросить в середине тура».

Однако Chris пересмотрел свою позицию только по совету тур-менеджера W. A. S. P.
«Он сказал: "Chris, если ты сейчас уйдёшь, на тебя подадут в суд, и ты потеряешь все деньги. Ты будешь лет десять корячиться в Макдональдсе, пытаясь погасить свои долги перед Sanctuary [Management]. Так что я завершил тур, и меня и след простыл. Я не хотел больше играть. Мне было всё равно, что Blacky [Lawless] сделал после этого.

Когда вы живёте с людьми, вы хотите, чтобы к вам относились как к равному, вот и всё. Я не хочу, чтобы ко мне относились с принижением или восхвалением, а когда так к вам относятся, то мне просто не хочется быть рядом с этими людьми».

Несмотря на возвращение в 1997 году в группу и записи "Kill.Fuck.Die", Holmes говорит, что сыграл лишь небольшую роль в его создании.

«Я и правда не так много играл на этом диске. Я сыграл там, по моему, пару соло. И оказал кое-какое влияние на создание одной-двух песен. Этот альбом был записан, просто потому что кто-то — я не буду называть его имени — боялся, что Мэрилин Мэнсон займёт его место в рок-н-ролле. Это был очень глупый альбом. Я его просто ненавидел!».



CHRIS HOLMES On W.A.S.P.



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КомментарииСкрыть/показать 22 )

Reflection


23 ноя 2018, 13:04		Не то, чтобы хрень, но это первый альбом группы, который меня разочаровал.

НELLECTOR


23 ноя 2018, 13:10		Мой самый любимый альбом группы.

AcDc


23 ноя 2018, 13:27		"просто потому что кто-то — я не буду называть его имени — боялся, что Мэрилин Мэнсон займёт его место в рок-н-ролле" - Это просто велликолепно!!!

Orgik


23 ноя 2018, 14:04		Один из любимых альбомов группы. Да, отошли от канона. Да, звук очень специфический. Именно эти вещи и делают его отличным от других работ Васпов.

ИванСемичев


23 ноя 2018, 14:26		"Kill.Fuck.Die" - самый депрессивный злой и самый недооценённый их альбом. Совершенно в другом стиле но очень хороший . Мэрлин Мэйсон курит в сторонке от зависти у него такой классной музыки никогда не было. А старик Холм может и дальше наяривать свой бомж-метал для трёх своих фанатов -собутыльников ))))))))))

НELLECTOR


23 ноя 2018, 14:29		ИванСемичев

Бестую.

for example


23 ноя 2018, 16:37		Первый услышанный мной альбом ВАСП, он же практически последний)

НELLECTOR


23 ноя 2018, 16:48		Кстати вот про это: "Мне соврали, и я чуть было не сорвался... Так что я завершил тур, и меня и след простыл"

Бомжара сильно "соврался". Ибо спьяну забыл, что после KFD записал с W.A.S.P. ещё и "Helldorado" в 1999 году.

Reflection


23 ноя 2018, 17:15		Я бы тоже хотел забыть Хеллдорадо - худший альбом группы для меня.

НELLECTOR


23 ноя 2018, 17:19		Хеллдорадо, пожалуй единственное свирепое говно в дискографии команды.

Flaming


23 ноя 2018, 22:04		По моему свирепое говно началось сразу после Headless.
Сначала этот дебильный Crimson, где кто-то побоялся, что Уотерс и Пит Таунсенд займут его место, затем череда адских высеров, которые просто сжечь и забыть.
Но Вавилон и Голгофа вышли вполне приличными. Надеюсь впредь порномудей более не запишут, а то ведь лет 15 диски рисовались для кошачьего горшка.

StygianSaviour


24 ноя 2018, 00:54		>Сначала этот дебильный Crimson
Продолжай. Мне уже смешно. Так-то один из лучших альбомов в музыке вообще.

Flaming


24 ноя 2018, 01:35		>Продолжай. Мне уже смешно.
А что тебе продолжать? Если птиц не видел, тогда тебе и стая комаров годится.

Это мне смешно. "Один из лучших альбомов в музыке вообще" - ты их не больше десяти слышал что ли? ))

StygianSaviour


24 ноя 2018, 03:24		Что-то ты многовато дал. Не больше 5. Да и среди тех три штуки это Снуп Дог. Так что куда уж мне. А если более серьезно говорить, то на этом альбоме песни имеют идеальный баланс интереса и хитовости. Если обычно хит, это такая штука чтоб погонять раз 20 подряд в плеере и потом ловить рвотный рефлекс при каждом новом прослушивании, то здесь все куда плавнее воспринимается, но и без утраты цепкости. Добавь к этому атмосферность, очень хорошую концептуальную подачу и простую, но эмоциональную историю и вот уже у меня очевидная десятка вырисовывается. Также имею отличную визуализацию этого альбома у себя в голове и пускаю скупую слезу каждый раз при окончании последней песни.

Flaming


24 ноя 2018, 07:51		А по моему Идол просто суррогат для тех, кто ленится, или считает папкиной музыкой выдающегося Томми у The Who. Тут композиционно-аранжировочные поклоны этому альбому, на грани плагиата, прямо с первой темы летят.
Да и в целом альбом по мотивам творчеств Пита Таунсенда и Роджера Уотерса, однако Лавлесс, их формы прихватив, адекватно заполнить не смог, все сделано очень формально и прямолинейно, наш парень постоянно сваливается в цитирование, что малоинтересно да и не оригинально.
Вот вещь The Idol, например. Послушай внимательно - вариация на темы флойдовской Hey You, а также на соло из Comfortably Numb.

В общем странная была затея.
Приделать себе чужие головы.
С непонятной целью.
Ну может чтобы мужики скупо плакали, не знаю.

Reflection


24 ноя 2018, 09:42		Flaming, остановись. Мы уже все поняли, что ты слышишь тут свои любимые группы и тебе это не нравится. Но почти два года постоянно об этом писать - это уже какая-то мания.

Flaming


24 ноя 2018, 11:30		Reflection, а что ты расхамился-то, мандула?
Сколько мне будет надо - столько и буду об этом писать.
Если по существу возразить нечего - отдайся мании поедать этот малиновый кал далее.

StygianSaviour


24 ноя 2018, 14:46		Серьезно? Это вот пара похожих подтяжек = соло из Comfortably Numb? Ну таким раком любую сову на любой глобус натянуть можно. К тому же даже если это и вариация на тему, какая разница, если подано это совершенно в другом ключе и стиле? Не понимаю в общем такого странного отношения. Тогда новые альбомы в дэте и трэше вообще слушать не нужно, там ничего нового уже лет 25 не было особо, все вариации на тему Morbid Angel и Slayer.

Flaming


24 ноя 2018, 15:41		Да вовсе не в другом ключе, и вовсе не в другом стиле. Если мужика накрасить бабой - у него от этого сиськи не вырастут. Так и тут.
Но я вижу понять, а тем более принять, что Лесс взял готовые формы и заполнил никаким/цитированным содержанием - выше сил многих тут.

StygianSaviour


24 ноя 2018, 16:47		То-есть агрессивная кокаиново-сексуальная подача васпа и укуренные социально-политические гимны пинков это одно и тож? Как скажете.
И мне насрать на цитирования, пока музыка дарит такие эмоции. По мне так это снобизм, выискивать кто там у кого что подрезал, если это не откровенный плагиат.

StygianSaviour


24 ноя 2018, 16:49		Хотя даже некоторые под копирку сплагиаченые темы вроде той же перпловской Child in Time обладают своей ярчайшей харизмой. Меня не волнует, что там кусок утянули.

Olynth1


24 ноя 2018, 21:10		Не спрашивайте почему,но я тут себе Greatest Hits из WASP делал,ибо люблю их сильно и всякое такое ми-ми-ми. И вот когда слушаешь,хоть и проматывая ,все их альбомы подряд,то понимаешь,до какой степени,сука,все похоже. В какой-то момент я подумал-данунах!,но сейчас остыл,и снова вслух говорю,что они крутые. А Headless Children практически шедевр. Из-за того,как там Холмс играл,даже слова про него плохого не скажу.


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