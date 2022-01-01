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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
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Chris Holmes

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16 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES — о том, как узнал о болезни

14 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES: «BLACKIE LAWLESS никак не отреагировал на мой диагноз»

25 июл 2022 : 		 CHRIS HOLMES: «Рак ушел»

18 июн 2022 : 		 CHRIS HOLMES потерял 18 кг

20 апр 2022 : 		 Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении

18 апр 2022 : 		 Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении

12 апр 2022 : 		 CHRIS HOLMES представил новое видео

14 мар 2022 : 		 CHRIS HOLMES приступил к лечению

9 фев 2022 : 		 Жена CHRIS'a HOLMES'a собирает деньги на лечение

7 фев 2022 : 		 У CHRIS HOLMES рак, BLACKIE LAWLESS пожелал всего наилучшего

20 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Chris несёт какую-то дичь»

2 сен 2021 : 		 Новый альбом CHRIS HOLMES выйдет осенью

24 июн 2021 : 		 CHRIS HOLMES завершил запись

18 июн 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Водка была настоящей!»

9 фев 2021 : 		 LITA FORD — о CHRIS'е HOLMES'е: «Он был сущим наказанием»

25 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «W.A.S.P. — это шоу одного человека»

22 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES о возвращении в W.A.S.P.: «Меня дважды поимели — в третий раз не дамся!»

15 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: BLACKIE LAWLESS отказался

11 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Без понятия, когда приеду в США»

29 дек 2020 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P. в новом трейлере фильма о CHRIS HOLMES

23 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

17 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

15 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES не гордится золотыми дисками W.A.S.P.

3 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

6 ноя 2020 : 		 Документальный фильм CHRIS HOLMES выйдет зимой

13 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео
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CHRIS HOLMES — о том, как узнал о болезни



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CHRIS HOLMES в рамках недавнего интервью рассказал о том, как узнал о том, что у него рак:

«В ноябре 21-го года у меня очень сильно болело горло. Я принимал специальные пастилки для горла, но боль не проходила. Моя жена Сара сказала: "Мы пойдём к специалисту по горлу", и я пошёл. Он вставил мне в нос камеру, которая опускалась в глотку, потом вытащил её и что-то сказал моей жене. А я спрашиваю: "Это была дрожжевая инфекция?" А он покачал головой: "Нет". Потом он говорил с Сарой, и она опустила глаза в землю, и я понял, что это рак. Я подумал: "О Боже".

Говорят, на нашей планете раком болеет треть людей, так что я попал в эту категорию. Я пил и курил всю свою жизнь. Я курил не только лёгкие сигареты. Я даже спросил у врача, может ли это быть следствием моих привычек, на что он сказал: "Я не могу сказать, что это такое. Это может быть наследственным. Это может быть что угодно"».




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