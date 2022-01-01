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CHRIS HOLMES — о том, как узнал о болезни



CHRIS HOLMES в рамках недавнего интервью рассказал о том, как узнал о том, что у него рак:



«В ноябре 21-го года у меня очень сильно болело горло. Я принимал специальные пастилки для горла, но боль не проходила. Моя жена Сара сказала: "Мы пойдём к специалисту по горлу", и я пошёл. Он вставил мне в нос камеру, которая опускалась в глотку, потом вытащил её и что-то сказал моей жене. А я спрашиваю: "Это была дрожжевая инфекция?" А он покачал головой: "Нет". Потом он говорил с Сарой, и она опустила глаза в землю, и я понял, что это рак. Я подумал: "О Боже".



Говорят, на нашей планете раком болеет треть людей, так что я попал в эту категорию. Я пил и курил всю свою жизнь. Я курил не только лёгкие сигареты. Я даже спросил у врача, может ли это быть следствием моих привычек, на что он сказал: "Я не могу сказать, что это такое. Это может быть наследственным. Это может быть что угодно"».







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