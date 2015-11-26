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CHRIS HOLMES не гордится золотыми дисками W.A.S.P.



CHRIS HOLMES в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, чем он гордится за свою более чем 40-летнюю карьеру:



«Я бы хотел сказать, что W.A.S.P., но не могу. Я горжусь, что мне 62, и я всё ещё в деле. Учитывая всё то, что я делал в свои 20 и 30 лет, меня вообще не должно уже существовать. Есть старая поговорка: "Жечь свечу с обоих концов". Я сжёг её не только с двух сторон, но и в середине, — я спалил всё в печке. Но я с гордостью говорю, что всё ещё могу исполнять музыку. Наверное, 30 лет назад я бы сказал: "Вау, я горжусь своими золотыми пластинками". Они где-то в коробке, так что я не горжусь ими; я не получил от этого достижения того, чего хотел. Я горжусь своей новой карьерой — [моим новым сольным проектом] MEAN MAN. Это я, и это никто другой. Это я — Chris, больше никто. Конечно, я оказал большое влияние, находясь в составе W.A.S.P. Просто тем, как я играл, и я горжусь этим.



Я не скажу, что горжусь всеми золотыми пластинками... Я не знаю, сколько золотых пластинок я получил от W.A.S.P. Ты должен связаться с Capitol и всем этим дерьмом и спросить: "Сколько пластинок мы выпустили?" Я не знаю статистики и всего этого дерьма о том, сколько пластинок было продано. Я даже не получил все мои золотые пластинки, на которых был, потому что как только ты уходишь из группы, они не посылают их тебе, им плевать на тебя. Ты должен быть действующим участником группы. Я горжусь тем, что играл на пластинке [W.A.S.P.] под названием "The Headless Children" [в 1989 году]. Это было бы моим достижением в музыкальной карьере в те дни. Это была одна из моих любимых вещей, которыми я горжусь».



Chris также коснулся его разрушенных отношений с лидером W.A.S.P. Blackie Lawless'ом, которого он ранее обвинял в том, что тот обманывал его в выплате законного гонорара за альбомы группы, на которых он играл.



«Ты обращаешься с людьми так, как хочешь, чтобы с тобой обращались. D.T.A. — не доверяйте никому, даже родителям или брату. Когда дело доходит до денег в этом бизнесе, не доверяй никому. Я доверял своему лучшему другу, и это меня убило. И мы больше не лучшие друзья. Я встречаю много людей, которые говорят, что они братья: "Эй, это мой брат. У нас есть группа". Я такой: "Чувак, не доверяй ему. Нет. Никому не доверяй". И относись к людям так, как ты хочешь, чтобы с тобой обращались. Если хочешь, чтобы с тобой обращались как с засранцем, тогда обращайся с людьми как с засранцами».













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