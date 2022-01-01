сегодня



Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении



Cathy-Sarah Holmes опубликовала следующее сообщение:



«После второй химиотерапии Chris стало очень плохо, его тошнило. Он не мог есть в течение нескольких дней, что привело к потере веса. Прошлый четверг был более удачным днём, когда он снова начал немного есть (2 порции), но сегодня его горло пылает, так что есть становится всё труднее и труднее, так что мы надеемся, что в течение двух недель ему будет проще есть через трубку в носу. Чтобы дать ему время вылечить горло и почувствовать себя лучше. Мы поговорим об этом с врачом завтра. Хорошая новость: в четверг (21 апреля) будет последняя процедура облучения. Даже если мы знаем, что следующие три недели будут трудными, по крайней мере, он будет лечиться дома, без необходимости каждый день ездить в больницу.



Chris сохраняет позитивный настрой, даже испытывая самую сильную боль в своей жизни!»







+4 -0



просмотров: 175

