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Chris Holmes

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18 апр 2022 : 		 Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении

12 апр 2022 : 		 CHRIS HOLMES представил новое видео

14 мар 2022 : 		 CHRIS HOLMES приступил к лечению

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7 фев 2022 : 		 У CHRIS HOLMES рак, BLACKIE LAWLESS пожелал всего наилучшего

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2 сен 2021 : 		 Новый альбом CHRIS HOLMES выйдет осенью

24 июн 2021 : 		 CHRIS HOLMES завершил запись

18 июн 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Водка была настоящей!»

9 фев 2021 : 		 LITA FORD — о CHRIS'е HOLMES'е: «Он был сущим наказанием»

25 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «W.A.S.P. — это шоу одного человека»

22 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES о возвращении в W.A.S.P.: «Меня дважды поимели — в третий раз не дамся!»

15 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: BLACKIE LAWLESS отказался

11 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Без понятия, когда приеду в США»

29 дек 2020 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P. в новом трейлере фильма о CHRIS HOLMES

23 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

17 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

15 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES не гордится золотыми дисками W.A.S.P.

3 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

6 ноя 2020 : 		 Документальный фильм CHRIS HOLMES выйдет зимой

13 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

20 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма о CHRIS HOLMES

17 июн 2020 : 		 CHRIS HOLMES почтил память Боба Кулика

2 апр 2020 : 		 CHRIS HOLMES отменил выступления

12 мар 2020 : 		 CHRIS HOLMES планирует новую пластинку
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Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении



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Cathy-Sarah Holmes опубликовала следующее сообщение:

«После второй химиотерапии Chris стало очень плохо, его тошнило. Он не мог есть в течение нескольких дней, что привело к потере веса. Прошлый четверг был более удачным днём, когда он снова начал немного есть (2 порции), но сегодня его горло пылает, так что есть становится всё труднее и труднее, так что мы надеемся, что в течение двух недель ему будет проще есть через трубку в носу. Чтобы дать ему время вылечить горло и почувствовать себя лучше. Мы поговорим об этом с врачом завтра. Хорошая новость: в четверг (21 апреля) будет последняя процедура облучения. Даже если мы знаем, что следующие три недели будут трудными, по крайней мере, он будет лечиться дома, без необходимости каждый день ездить в больницу.

Chris сохраняет позитивный настрой, даже испытывая самую сильную боль в своей жизни!»

Former W.A.S.P. Guitarist CHRIS HOLMES Completes Sixth Week Of Radiation Treatment For Throat And Neck Cancer




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