|
|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении
Cathy-Sarah Holmes опубликовала следующее сообщение:
«После второй химиотерапии Chris стало очень плохо, его тошнило. Он не мог есть в течение нескольких дней, что привело к потере веса. Прошлый четверг был более удачным днём, когда он снова начал немного есть (2 порции), но сегодня его горло пылает, так что есть становится всё труднее и труднее, так что мы надеемся, что в течение двух недель ему будет проще есть через трубку в носу. Чтобы дать ему время вылечить горло и почувствовать себя лучше. Мы поговорим об этом с врачом завтра. Хорошая новость: в четверг (21 апреля) будет последняя процедура облучения. Даже если мы знаем, что следующие три недели будут трудными, по крайней мере, он будет лечиться дома, без необходимости каждый день ездить в больницу.
Chris сохраняет позитивный настрой, даже испытывая самую сильную боль в своей жизни!»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет