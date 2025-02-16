16 фев 2025



CHRIS HOLMES: «Меня не особо парит, что там у W.A.S.P.»



CHRIS HOLMES в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каково ему было не так давно играть сет-лист из песен W.A.S.P.:



«Раньше мне это не нравилось. Но несколько месяцев назад я играл в заведении под названием Patriot [в Крамлине, Уэльс], и там все билеты были распроданы, и мы играли только песни W.A.S.P., и это было офигенное шоу.



Я принимал участие в сочинении каждой песни, которую мы играем. Я не буду играть то, в сочинении чего я не участвовал. Я знаю, что моего имени нет в списке авторов многих песен, но так оно и есть. Я помогал их сочинять. Мне всё равно, что говорят люди. И я хочу, чтобы все знали, что я не пытаюсь звучать лучше, чем W.A.S.P. или Blackie, я не пытаюсь сделать это лучше. Я просто хочу исполнять песни Chris Holmes, чтобы люди получали от этого удовольствие. Вот и всё. Я не пытаюсь быть лучше, чем есть на самом деле.



Заходишь в Интернет, и все всё сравнивают! Эй, идите в афедрон, кто бы ни говорил эту чушь! Я устал от этого. Мне просто нравится играть то, что я играю для себя, для людей, которым это нравится. Я не пытаюсь быть лучше. Но в любом случае мне нравится исполнять материал W.A.S.P.»



Chris поделился своими мыслями о том, что Blackie и остальные участники нынешнего состава W.A.S.P. решили исполнить первый альбом группы целиком во время недавнего тура по США:



«Мне абсолютно всё равно, что он делает. Раньше я жаловался, что не получаю отчисления за ранние альбомы W.A.S.P. Теперь я забил на это. Мне всё равно. Мне плевать. Я даже не хочу слышать его имя. Мне плевать, что он делает. С ним покончено. Я не хочу иметь ничего общего с этим. Я исполняю материал Chris Holmes.



Да, он выходит на сцену и играет эту музыку, потому что так надо. Если бы он вышел просто как Blackie Lowless, думаете, люди пошли бы на его концерты?



Неважно. Я даже не хочу говорить об этом парне. Я лучше буду говорить о том, что я делаю. Для меня всё это — хохма. Это шоу-бизнес. Моё дело — музыка. Мне нравится музыка. Что бы я ни делал, всё это не будет фальшивкой. Я не люблю фальши. Я ненавижу её. Мне не нравится фонограмма. Некоторые люди называют это бэк-треками, семплами для караоке».







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