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CHRIS HOLMES: «Сколько я еще буду на сцене? А пес его...»



CHRIS HOLMES в рамках интервью Duke TV ответил на вопрос о том, думал ли он о пенсии:



«DEEP PURPLE продолжают выступать. Они играли в круизе; они играли там. Они становятся все старше. Пока люди хотят видеть, как ты играешь, ты выступаешь. Я лично не знаю, как долго я смогу этим заниматься.



Есть люди, которые не должны играть — есть те, кто просто уже выглядит совсем не так, как было раньше. Они выглядят не очень хорошо. Они не должны выходить на сцену... »







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