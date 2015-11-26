У CHRIS HOLMES рак, BLACKIE LAWLESS пожелал всего наилучшего
Стало известно, что у бывшего гитариста W.A.S.P. Chris'a Holmes'a был обнаружен рак горла и шее и в В результате 63-летний музыкант отменил свое выступление в рамках круиза Monsters Of Rock в этом году. Тем не менее, он рассчитывает, что сможет завершить ранее объявленный канадский тур, который должен начаться в Квебек-Сити 5 мая и завершиться в Ванкувере 28 мая.
Через несколько часов после этой новости, Blackie Lawless написал:
«Вся семья W.A.S.P. оптимистично настроена на положительный исход в отношении диагноза Chris'а. Я, конечно, желаю ему всего самого лучшего!»
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