Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES
Cleopatra Entertainment получили права на документальный фильм о CHRIS'e HOLMES'e "Mean Man: The Story Of Chris Holmes" на территории Северной Америки, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки. Планируется выпуск как DVD Home Entertainment-версии, так и Blu-ray-издания с массой дополнительных треков, а также прокат фильма в цифровом варианте по запросу. Фрагмент из релиза, выход которого намечен на 15 января, доступен ниже.
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