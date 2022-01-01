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Chris Holmes

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18 апр 2022 : 		 Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении

12 апр 2022 : 		 CHRIS HOLMES представил новое видео

14 мар 2022 : 		 CHRIS HOLMES приступил к лечению

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7 фев 2022 : 		 У CHRIS HOLMES рак, BLACKIE LAWLESS пожелал всего наилучшего

20 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Chris несёт какую-то дичь»

2 сен 2021 : 		 Новый альбом CHRIS HOLMES выйдет осенью

24 июн 2021 : 		 CHRIS HOLMES завершил запись

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9 фев 2021 : 		 LITA FORD — о CHRIS'е HOLMES'е: «Он был сущим наказанием»

25 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «W.A.S.P. — это шоу одного человека»

22 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES о возвращении в W.A.S.P.: «Меня дважды поимели — в третий раз не дамся!»

15 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: BLACKIE LAWLESS отказался

11 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Без понятия, когда приеду в США»

29 дек 2020 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P. в новом трейлере фильма о CHRIS HOLMES

23 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

17 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

15 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES не гордится золотыми дисками W.A.S.P.

3 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

6 ноя 2020 : 		 Документальный фильм CHRIS HOLMES выйдет зимой

13 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

20 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма о CHRIS HOLMES

17 июн 2020 : 		 CHRIS HOLMES почтил память Боба Кулика

2 апр 2020 : 		 CHRIS HOLMES отменил выступления

12 мар 2020 : 		 CHRIS HOLMES планирует новую пластинку

27 июн 2019 : 		 Видео с выступления бывшего гитариста W.A.S.P.
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|||| 18 апр 2022

Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении



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Cathy-Sarah Holmes опубликовала следующее сообщение:

«Прошло пять недель, и это была не самая лёгкая неделя. В прошлый вторник Chris наконец-то прошёл химиотерапию. Я не знаю, что произошло между дневной и ночной бригадой, но что-то пошло не так. Ему пришлось выпить три литра воды, потому что её было недостаточно, хотя дневная бригада сказала, что уровень воды достаточен для начала химиотерапии, ему пришлось пить, когда я уходила в 19:30.

В результате они начали химиотерапию в 9 вечера, и когда я уходила от мужа во вторник, он весил 94 килограмма, а в среду — 101 килограмм. Последние несколько дней он был очень болен и не мог ни есть, ни пить. Мне пришлось немного надавить на него — что я ненавижу — потому что, если он потеряет вес, его выздоровление будет более трудным.

Сегодня ему немного лучше. Он выпил уже почти 2 л и съел 2 порции. Он потерял 2 килограмма, но я знаю, что он снова наберёт их, как в прошлый раз после того, как он съел 4 дополнительных порции. Осталось всего 8 сеансов облучения, а 21-го всё будет закончено, и он сможет расслабиться и восстанавливаться. Он сильный, и несмотря ни на что, он справится с этим дерьмом.

Антуан, наш друг и продюсер "Mean Man", приезжал вчера и пробыл с нами до сегодняшнего дня, и даже несмотря на то, что он был больным, Chris был счастлив (я тоже, mon Toine).

Эти мгновения очень ценны. Берегите себя и своих близких. Мы любим вас всех».

Former W.A.S.P. Guitarist CHRIS HOLMES' Wife Issues Chemo Therapy Update -




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