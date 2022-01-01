18 апр 2022



Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении



Cathy-Sarah Holmes опубликовала следующее сообщение:



«Прошло пять недель, и это была не самая лёгкая неделя. В прошлый вторник Chris наконец-то прошёл химиотерапию. Я не знаю, что произошло между дневной и ночной бригадой, но что-то пошло не так. Ему пришлось выпить три литра воды, потому что её было недостаточно, хотя дневная бригада сказала, что уровень воды достаточен для начала химиотерапии, ему пришлось пить, когда я уходила в 19:30.



В результате они начали химиотерапию в 9 вечера, и когда я уходила от мужа во вторник, он весил 94 килограмма, а в среду — 101 килограмм. Последние несколько дней он был очень болен и не мог ни есть, ни пить. Мне пришлось немного надавить на него — что я ненавижу — потому что, если он потеряет вес, его выздоровление будет более трудным.



Сегодня ему немного лучше. Он выпил уже почти 2 л и съел 2 порции. Он потерял 2 килограмма, но я знаю, что он снова наберёт их, как в прошлый раз после того, как он съел 4 дополнительных порции. Осталось всего 8 сеансов облучения, а 21-го всё будет закончено, и он сможет расслабиться и восстанавливаться. Он сильный, и несмотря ни на что, он справится с этим дерьмом.



Антуан, наш друг и продюсер "Mean Man", приезжал вчера и пробыл с нами до сегодняшнего дня, и даже несмотря на то, что он был больным, Chris был счастлив (я тоже, mon Toine).



Эти мгновения очень ценны. Берегите себя и своих близких. Мы любим вас всех».







+0 -0



просмотров: 189

