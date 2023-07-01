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Chris Holmes

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1 июл 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Мне Слава не нужна!»

29 июн 2023 : 		 CHRIS HOLMES — о подкладках

4 май 2023 : 		 Видео с выступления CHRIS HOLMES

24 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES выступил в Торонто

16 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES — о том, как узнал о болезни

14 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES: «BLACKIE LAWLESS никак не отреагировал на мой диагноз»

25 июл 2022 : 		 CHRIS HOLMES: «Рак ушел»

18 июн 2022 : 		 CHRIS HOLMES потерял 18 кг

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18 апр 2022 : 		 Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении

12 апр 2022 : 		 CHRIS HOLMES представил новое видео

14 мар 2022 : 		 CHRIS HOLMES приступил к лечению

9 фев 2022 : 		 Жена CHRIS'a HOLMES'a собирает деньги на лечение

7 фев 2022 : 		 У CHRIS HOLMES рак, BLACKIE LAWLESS пожелал всего наилучшего

20 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Chris несёт какую-то дичь»

2 сен 2021 : 		 Новый альбом CHRIS HOLMES выйдет осенью

24 июн 2021 : 		 CHRIS HOLMES завершил запись

18 июн 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Водка была настоящей!»

9 фев 2021 : 		 LITA FORD — о CHRIS'е HOLMES'е: «Он был сущим наказанием»

25 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «W.A.S.P. — это шоу одного человека»

22 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES о возвращении в W.A.S.P.: «Меня дважды поимели — в третий раз не дамся!»

15 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: BLACKIE LAWLESS отказался

11 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Без понятия, когда приеду в США»

29 дек 2020 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P. в новом трейлере фильма о CHRIS HOLMES

23 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

17 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES
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CHRIS HOLMES: «Мне Слава не нужна!»



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CHRIS HOLMES в недавней беседе с TotalRock ответил на вопрос, важны ли для него слава и деньги:

«Нет. Для меня слава... У меня была возможность благодаря моим родителям, которые создали меня и мой характер... Мне повезло, что я высокий. А ещё я не лысый. Я выгляжу так, как выгляжу, благодаря моим родителям. Мне очень повезло быть таким, какой я есть. У меня есть друзья, играющие на гитаре, которые никогда не смогут выступить на тех сценах, на которых выступал я, потому что их характеры — у них просто нет того, что нужно для свершений. Они играют на гитаре. Они хотят этим заниматься, но некоторые люди... Мне повезло. Я счастлив быть тем, кто я есть».




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1 июл 2023
R
Rutger
Правильно, счастье это когда у кого-то нет того, что есть у тебя)
1 июл 2023
olly71
Чувак рак победил . Ему на небе дали ещё шанс . В такой ситуации многие пересматривают свои прежние взгляды и становятся намного проще.

просмотров: 317

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