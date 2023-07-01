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CHRIS HOLMES: «Мне Слава не нужна!»



CHRIS HOLMES в недавней беседе с TotalRock ответил на вопрос, важны ли для него слава и деньги:



«Нет. Для меня слава... У меня была возможность благодаря моим родителям, которые создали меня и мой характер... Мне повезло, что я высокий. А ещё я не лысый. Я выгляжу так, как выгляжу, благодаря моим родителям. Мне очень повезло быть таким, какой я есть. У меня есть друзья, играющие на гитаре, которые никогда не смогут выступить на тех сценах, на которых выступал я, потому что их характеры — у них просто нет того, что нужно для свершений. Они играют на гитаре. Они хотят этим заниматься, но некоторые люди... Мне повезло. Я счастлив быть тем, кто я есть».







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