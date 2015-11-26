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Chris Holmes

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11 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Без понятия, когда приеду в США»

29 дек 2020 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P. в новом трейлере фильма о CHRIS HOLMES

23 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

17 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

15 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES не гордится золотыми дисками W.A.S.P.

3 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

6 ноя 2020 : 		 Документальный фильм CHRIS HOLMES выйдет зимой

13 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

20 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма о CHRIS HOLMES

17 июн 2020 : 		 CHRIS HOLMES почтил память Боба Кулика

2 апр 2020 : 		 CHRIS HOLMES отменил выступления

12 мар 2020 : 		 CHRIS HOLMES планирует новую пластинку

27 июн 2019 : 		 Видео с выступления бывшего гитариста W.A.S.P.

23 ноя 2018 : 		 CHRIS HOLMES об альбоме W.A.S.P. "Kill.F**k.Die": «Это какая-то хрень!»

16 ноя 2018 : 		 CHRIS HOLMES выпустит новый ЕР

8 июн 2017 : 		 Новое видео CHRIS HOLMES

5 май 2017 : 		 CHRIS HOLMES записал сиквел

18 ноя 2016 : 		 Фрагмент первого эпизода 'Holmes Sweet Holmes'

3 ноя 2016 : 		 Концертное видео CHRIS HOLMES

28 окт 2016 : 		 CHRIS HOLMES в новом шоу

12 окт 2016 : 		 Видео с выступления CHRIS'a HOLMES'a

8 сен 2016 : 		 Видео с выступления CHRIS HOLMES

24 июл 2016 : 		 CHRIS HOLMES исполнил BLACK SABBATH

8 фев 2016 : 		 CHRIS HOLMES на MIGHTY MUSIC

18 янв 2016 : 		 CHRIS HOLMES прояснил свои слова о Лемми

11 янв 2016 : 		 CHRIS HOLMES рассказал о том, как не стал гитаристом MOTÖRHEAD
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CHRIS HOLMES: «Без понятия, когда приеду в США»



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CHRIS HOLMES в рамках недавнего интервью посоветовал поклонникам в США не особо надеяться на его концерты:

«Я вижу много комментариев из серии: "Приезжай в Лос-Анджелес", "Приезжай в Северный Голливуд" или что-то ещё подобное. Я вернусь туда, чтобы жить. Не знаю, вернусь ли я снова играть музыку, потому что посмотрите на Грэмми — там нет рока. Нет никакого рока ни в одном из шоу. И я не стану играть хип-хоп; я не буду заниматься рэпом. Вот что нравится людям в Америке. Такая музыка. Это то, что нравится молодым людям.

Было бы глупо для меня там выступать, если бы никто не приходил на шоу. У меня был договор на выступления в Канаде [в 2020 году], некоторые шоу были неплохо распроданы. Но COVID появился где-то за два месяца до этого, и бам — ты никуда не можешь поехать. Вот так всё печально.

Я не знаю, когда я снова смогу играть вживую. Нужно просто подождать. Я всё равно буду играть. Я буду играть, пока не смогу... Пока не смогу стоять и играть на гитаре или что-то в таком духе».

Ex-W.A.S.P. Guitarist CHRIS HOLMES Doesn





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