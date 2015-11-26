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CHRIS HOLMES : «Без понятия, когда приеду в США»



CHRIS HOLMES в рамках недавнего интервью посоветовал поклонникам в США не особо надеяться на его концерты:



«Я вижу много комментариев из серии: "Приезжай в Лос-Анджелес", "Приезжай в Северный Голливуд" или что-то ещё подобное. Я вернусь туда, чтобы жить. Не знаю, вернусь ли я снова играть музыку, потому что посмотрите на Грэмми — там нет рока. Нет никакого рока ни в одном из шоу. И я не стану играть хип-хоп; я не буду заниматься рэпом. Вот что нравится людям в Америке. Такая музыка. Это то, что нравится молодым людям.



Было бы глупо для меня там выступать, если бы никто не приходил на шоу. У меня был договор на выступления в Канаде [в 2020 году], некоторые шоу были неплохо распроданы. Но COVID появился где-то за два месяца до этого, и бам — ты никуда не можешь поехать. Вот так всё печально.



Я не знаю, когда я снова смогу играть вживую. Нужно просто подождать. Я всё равно буду играть. Я буду играть, пока не смогу... Пока не смогу стоять и играть на гитаре или что-то в таком духе».













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