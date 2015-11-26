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Chris Holmes

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9 фев 2021 : 		 LITA FORD — о CHRIS'е HOLMES'е: «Он был сущим наказанием»

25 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «W.A.S.P. — это шоу одного человека»

22 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES о возвращении в W.A.S.P.: «Меня дважды поимели — в третий раз не дамся!»

15 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: BLACKIE LAWLESS отказался

11 янв 2021 : 		 CHRIS HOLMES: «Без понятия, когда приеду в США»

29 дек 2020 : 		 Бывший гитарист W.A.S.P. в новом трейлере фильма о CHRIS HOLMES

23 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

17 дек 2020 : 		 Превью нового документального фильма о CHRIS HOLMES

15 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES не гордится золотыми дисками W.A.S.P.

3 дек 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

6 ноя 2020 : 		 Документальный фильм CHRIS HOLMES выйдет зимой

13 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES выпустил новое видео

20 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма о CHRIS HOLMES

17 июн 2020 : 		 CHRIS HOLMES почтил память Боба Кулика

2 апр 2020 : 		 CHRIS HOLMES отменил выступления

12 мар 2020 : 		 CHRIS HOLMES планирует новую пластинку

27 июн 2019 : 		 Видео с выступления бывшего гитариста W.A.S.P.

23 ноя 2018 : 		 CHRIS HOLMES об альбоме W.A.S.P. "Kill.F**k.Die": «Это какая-то хрень!»

16 ноя 2018 : 		 CHRIS HOLMES выпустит новый ЕР

8 июн 2017 : 		 Новое видео CHRIS HOLMES

5 май 2017 : 		 CHRIS HOLMES записал сиквел

18 ноя 2016 : 		 Фрагмент первого эпизода 'Holmes Sweet Holmes'

3 ноя 2016 : 		 Концертное видео CHRIS HOLMES

28 окт 2016 : 		 CHRIS HOLMES в новом шоу

12 окт 2016 : 		 Видео с выступления CHRIS'a HOLMES'a

8 сен 2016 : 		 Видео с выступления CHRIS HOLMES
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LITA FORD — о CHRIS'е HOLMES'е: «Он был сущим наказанием»



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LITA FORD в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" коснулась темы замужества с CHRIS'ом HOLMES'ом:

«Он был сущим наказанием. Несколько раз приходилось забирать его с улицы. Ну сами знаете, какой он, так что просто сказать: "Сейчас я по-быстрому дотащу тебя домой" — не получалось. Мы могли пройтись по улице до местного бара, а он мог оттуда не вернуться домой, падал прямо там. И мне приходилось как-то тащить его домой в горку».

Lita также рассказала о забавном эпизоде из семейной жизни:

«Однажды он вбил себе в голову идею о том, что ему надо расфигачить бейсбольной битой мои стиральную машинку и сушку. Он был просто пьян и, наверное, подумал: "На х... её, её стиралку и сушилку. Беру биту и выбиваю из них всю дурь". Я вернулась домой, а наш чёрный ход был рядом с прачечной, и мимо них пройти было просто нереально. Я вошла и подумала: "Вот же ж, и какого хрена случилось с моей машинкой и сушилкой?" (Смеётся). "Эй, Крис, кто там из них выбивал всю дурь, ась?" (Смеётся). И я подумала: "Ну лады, зуб за зуб, приятель. Беру твою любимую гитару, выхожу на улицу ровно по центру на двойную сплошную, на чёрный тротуар — конечно же я не пропущу двойную сплошную — и раз...шу твою любимую гитару"».

На вопрос о том, сделала ли она это, Lita ответила:

«Конечно же да. А Chris только и спросил: "Ну ладно, звукосниматели-то целы?"»

LITA FORD Looks Back On Her Marriage To CHRIS HOLMES:



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Flashback


9 фев 2021, 16:22		Очевидно, замечательный мужик.

Попробовала бы разъебать гитару Тони. Уж точно не сушилку разъебали бы тебе.
Рассказывай дальше, кому кончить помогала.

olly71


9 фев 2021, 16:29		Вроде идеальная пара - чего разбежались то ? Оба любители бухнуть до белой горячки .

faza


9 фев 2021, 16:50		Прикольная книга у неё, рекомендую

Svarg_1349


9 фев 2021, 18:09		Дикая рок-н-ролльная парочка.

Reflection


9 фев 2021, 20:20		Видать, из-за такого состояния Блэки и погнал Криса из группы, а потом и Лита из дома.


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