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LITA FORD — о CHRIS'е HOLMES'е: «Он был сущим наказанием»



LITA FORD в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" коснулась темы замужества с CHRIS'ом HOLMES'ом:



«Он был сущим наказанием. Несколько раз приходилось забирать его с улицы. Ну сами знаете, какой он, так что просто сказать: "Сейчас я по-быстрому дотащу тебя домой" — не получалось. Мы могли пройтись по улице до местного бара, а он мог оттуда не вернуться домой, падал прямо там. И мне приходилось как-то тащить его домой в горку».



Lita также рассказала о забавном эпизоде из семейной жизни:



«Однажды он вбил себе в голову идею о том, что ему надо расфигачить бейсбольной битой мои стиральную машинку и сушку. Он был просто пьян и, наверное, подумал: "На х... её, её стиралку и сушилку. Беру биту и выбиваю из них всю дурь". Я вернулась домой, а наш чёрный ход был рядом с прачечной, и мимо них пройти было просто нереально. Я вошла и подумала: "Вот же ж, и какого хрена случилось с моей машинкой и сушилкой?" (Смеётся). "Эй, Крис, кто там из них выбивал всю дурь, ась?" (Смеётся). И я подумала: "Ну лады, зуб за зуб, приятель. Беру твою любимую гитару, выхожу на улицу ровно по центру на двойную сплошную, на чёрный тротуар — конечно же я не пропущу двойную сплошную — и раз...шу твою любимую гитару"».



На вопрос о том, сделала ли она это, Lita ответила:



«Конечно же да. А Chris только и спросил: "Ну ладно, звукосниматели-то целы?"»







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