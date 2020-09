сегодня



Видео с онлайн-выступления BUTCHER BABIES



BUTCHER BABIES приняли участие в онлайн-выступлении в рамках мероприятия European Metal Festival Alliance по сбору денег в пользу независимого фестивального сектора. Видео с события доступно ниже.



Сет-лист:



01. Lilith (quarantine style)



02. Monsters Ball (live from Las Vegas)



03. The Butcher (live from Las Vegas)



04. Korova (live from Las Vegas)



05. I Smell A Massacre (quarantine style)



06. The Huntsman (live from Las Vegas)



07. Pomona (Shit Happens) (live from Las Vegas)



08. Jesus Needs More Babies For His Warmachine (featuring ANTHRAX's Charlie Benante) (quarantine style)



09. Controller (live from Las Vegas)



10. Look What We’ve Done (live from Las Vegas)



11. They're Coming To Take Me Away (live from Las Vegas)



12. Magnolia Blvd. (live from Las Vegas)



13. Underground And Overrated (live from Las Vegas)













+2 -1



просмотров: 482