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Butcher Babies

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29 авг 2021 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

4 авг 2021 : 		 BUTCHER BABIES — о термине "Female-fronted"

2 авг 2021 : 		 Вокалистки BUTCHER BABIES — о «тех самых фото»

27 июн 2021 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «В том, что мы выпускаем музыку без лейбла, нет ничего страшного»

3 апр 2021 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

16 фев 2021 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

15 фев 2021 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

3 фев 2021 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Уйти с СМ было непросто»

26 янв 2021 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

18 дек 2020 : 		 BUTCHER BABIES переносят концерт из-за COVID-19

13 дек 2020 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

30 окт 2020 : 		 Новый сингл BUTCHER BABIES

21 сен 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления BUTCHER BABIES

13 авг 2020 : 		 Новый сингл BUTCHER BABIES выйдет осенью

21 июл 2020 : 		 Превью нового альбома BUTCHER BABIES

29 июн 2020 : 		 Барабашка в доме вокалистки BUTCHER BABIES

5 июн 2020 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Слово на букву "Н" — это отвратительно!»

29 апр 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX и вокалистка BUTCHER BABIES исполняют песню Тома Петти

27 апр 2020 : 		 BUTCHER BABIES завершили работу над альбомом

13 фев 2020 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «В этом году будет много интересного»

9 фев 2020 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Я большая фанатка PANTERA»

16 май 2019 : 		 BUTCHER BABIES приступили к работе над альбомом

1 июн 2018 : 		 Акустика от BUTCHER BABIES

28 май 2018 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

7 май 2018 : 		 BUTCHER BABIES в акустике
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Новая песня BUTCHER BABIES



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"It's Killin' Time, Baby", новая песня группы BUTCHER BABIES, записанная при участии Craig'a Mabbitt'a (ESCAPE THE FATE), доступна для прослушивания ниже.

BUTCHER BABIES Pay Tribute To DC COMICS Character LOBO On New Single





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