CARLA HARVEY ушла из BUTCHER BABIES



BUTCHER BABIES сообщили о расставании с CARLA HARVEY:



«Как вы уже догадались, мы подтверждает, что Carla Harvey и BUTCHER BABIES идут разными дорогами.



Carla была неотъемлемой частью нашего пути, привнося в группу свой уникальный талант, страсть и энергию. Мы благодарны за невероятные воспоминания, которые мы создали вместе, и за то влияние, которое она оказала на нашу музыку и наших поклонников. Нам будет очень ее не хватать, и мы желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях.



Мы глубоко ценим вашу поддержку на протяжении последних 15 лет. Мы чувствуем, что нам невероятно повезло, что мы можем продолжать делать музыку и играть ее, и мы рады новой эре BUTCHER BABIES!



Увидимся на концертах!»



Carla:



«За последние 6 месяцев вы, возможно, заметили мое отсутствие на страницах BUTCHER BABIES. После 15 лет преданности своему делу я хотела сообщить вам, что не собираюсь возвращаться в группу для дальнейших выступлений.



Я очень горжусь своей работой с BUTCHER BABIES... 2 EPS, 5 полноформатных альбомов и бесчисленные туры с нашими героями металла! Всем нашим невероятным друзьям и поклонникам BUTCHER BABIES... вы подарили мне одни из самых лучших впечатлений в моей жизни! Я люблю каждую секунду, когда пишу и выступаю для вас по всему миру! Я обожаю встречаться с вами. WOW. Я до сих пор не могу поверить, что этой деффчонке из Детройта так повезло.



Я еще не закончила с сочинением и концертами, мы скоро мы увидимся!»





