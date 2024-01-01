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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 26
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
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Butcher Babies

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CARLA HARVEY ушла из BUTCHER BABIES



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BUTCHER BABIES сообщили о расставании с CARLA HARVEY:

«Как вы уже догадались, мы подтверждает, что Carla Harvey и BUTCHER BABIES идут разными дорогами.

Carla была неотъемлемой частью нашего пути, привнося в группу свой уникальный талант, страсть и энергию. Мы благодарны за невероятные воспоминания, которые мы создали вместе, и за то влияние, которое она оказала на нашу музыку и наших поклонников. Нам будет очень ее не хватать, и мы желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях.

Мы глубоко ценим вашу поддержку на протяжении последних 15 лет. Мы чувствуем, что нам невероятно повезло, что мы можем продолжать делать музыку и играть ее, и мы рады новой эре BUTCHER BABIES!

Увидимся на концертах!»

Carla:

«За последние 6 месяцев вы, возможно, заметили мое отсутствие на страницах BUTCHER BABIES. После 15 лет преданности своему делу я хотела сообщить вам, что не собираюсь возвращаться в группу для дальнейших выступлений.

Я очень горжусь своей работой с BUTCHER BABIES... 2 EPS, 5 полноформатных альбомов и бесчисленные туры с нашими героями металла! Всем нашим невероятным друзьям и поклонникам BUTCHER BABIES... вы подарили мне одни из самых лучших впечатлений в моей жизни! Я люблю каждую секунду, когда пишу и выступаю для вас по всему миру! Я обожаю встречаться с вами. WOW. Я до сих пор не могу поверить, что этой деффчонке из Детройта так повезло.

Я еще не закончила с сочинением и концертами, мы скоро мы увидимся!»




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