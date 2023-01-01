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*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
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Butcher Babies

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Вокалистка BUTCHER BABIES — о сложностях в сочинении материала



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Heidi Shepherd в недавней беседе ответила на вопрос о том, сложнее или проще группе стало творить с учётом накопленного опыта и выпущенных альбомов:

«Я бы точно не сказала, что становится легче. Я полагаю, что следует сказать об эволюции. Дебютный альбом [BUTCHER BABIES] "Goliath" вышел 10 лет назад, и я совершенно другой человек, чем была 10 лет назад. Я пережила, по ощущениям, целую жизнь, проехав несколько раз по всему миру со своими друзьями. Я сейчас решаю, о чём вообще говорить. И особенно в то время как... в индустрии люди говорят: "Ты должна сделать это немедленно", "Тебе нужно делать то-то. Вот это сделает тебя успешной. Тебе нужно двигаться в этом направлении, в том, в другом, в третьем, в четвёртом, в пятом, в десятом". Так что сохранить целостность того, что вы хотите создать, я считаю, гораздо сложнее от альбома к альбому.

Я очень благодарна за то, что в нашей группе именно такие участники, так как мы любим экспериментировать и пробовать разное. И на этом [четвёртом альбоме BUTCHER BABIES] вы услышите несколько самых нежных вещей из всего, что мы когда-либо делали... Многие из этих песен уже были выпущены, например "Bottom Of The Bottle", которая является настоящей песней для радио, и именно к ней я подошла с таким намерением и со словами: "Вот такую песню я хочу написать для этого альбома". Затем вы услышите такие песни, как "Beaver Cage", в которых всё дико и хаотично. Так что я очень рада, что у нас есть участники группы, которые позволяют нам экспериментировать в этом отношении. Но когда пришло время решать, какой альбом мы на самом деле хотим сделать, мы в итоге сделали двойник, потому что у нас было два разных пути, которые мы очень хотели продемонстрировать».




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