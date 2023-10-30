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BUTCHER BABIES без Carla Harvey



BUTCHER BABIES отыграли первые концерты в рамках европейского тура с FEAR FACTORY, IGNEA и GHOSTS OF ATLANTIS, которые проходят без Carla Harvey, отсутствующей из-за проблем с глазом.







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