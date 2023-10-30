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Butcher Babies

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BUTCHER BABIES без Carla Harvey



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BUTCHER BABIES отыграли первые концерты в рамках европейского тура с FEAR FACTORY, IGNEA и GHOSTS OF ATLANTIS, которые проходят без Carla Harvey, отсутствующей из-за проблем с глазом.




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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30 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
Бенанте повредил Карле шоколадный глаз своей барабанной палочкой.
Like!2
30 окт 2023
Hellg
Открыл комментарии почитать шутки про шоколадный глаз.
Like!2
30 окт 2023
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xRReth
ебическая сила, ей же уже 47 лет, пиздец
милфа воистину

просмотров: 418

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