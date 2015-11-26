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Butcher Babies

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20 ноя 2020 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

30 окт 2020 : 		 Новый сингл BUTCHER BABIES

21 сен 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления BUTCHER BABIES

13 авг 2020 : 		 Новый сингл BUTCHER BABIES выйдет осенью

21 июл 2020 : 		 Превью нового альбома BUTCHER BABIES

29 июн 2020 : 		 Барабашка в доме вокалистки BUTCHER BABIES

5 июн 2020 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Слово на букву "Н" — это отвратительно!»

29 апр 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX и вокалистка BUTCHER BABIES исполняют песню Тома Петти

27 апр 2020 : 		 BUTCHER BABIES завершили работу над альбомом

13 фев 2020 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «В этом году будет много интересного»

9 фев 2020 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Я большая фанатка PANTERA»

16 май 2019 : 		 BUTCHER BABIES приступили к работе над альбомом

1 июн 2018 : 		 Акустика от BUTCHER BABIES

28 май 2018 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

7 май 2018 : 		 BUTCHER BABIES в акустике

2 мар 2018 : 		 Акустика от BUTCHER BABIES

5 янв 2018 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «На сцену я надеваю больше одежды, чем многие надевают в церковь».

30 окт 2017 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

16 окт 2017 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

5 окт 2017 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Мы не справляемся с контролем над оружием»

30 сен 2017 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

19 сен 2017 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES
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Вокалистка BUTCHER BABIES: «Уйти с СМ было непросто»



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В рамках недавней беседы с "Hardcore Humanism With Dr. Mike" участницы BUTCHER BABIES Heidi Shepherd и Carla Harvey рассказали о причинах, по которым решили покинуть Century Media.

Heidi: «Когда мы решили уйти с лейбла, это и правда было тяжёлое решение. У нас была возможность остаться, они предлагали нам деньги. Мы же просто не ощущали, что всё идёт как нужно, и решили, что пора бежать. Однако с того момента постоянно возникали вопросы: "Правильно ли мы поступили? А точно ли решение было верным? Как мы могли — у нас ведь всегда был контракт, так вот, как мы могли оказаться в ситуации, когда остались без контракта?" Это было ощущение сродни: "Чёрт, как мы могли такое сделать?!" Ну а теперь быстренько промотаем вперёд к выпуску песен. У меня уже нет ощущения: "О, вот же дерьмо", у меня появилось ощущение, что мы всё сделали верно, потому что сейчас всё как надо. И это как азартная игра. И она ставит тебя в очень уязвимое положение, ведь это был серьёзный шаг. Но в итоге я рада, что мы его сделали. Я потратила пару лет на то, чтобы с этим примириться, однако конечный результат оказался хорошим, а мы могли оказаться в положении, когда всё было бы не очень. Было два варианта, но...»

Carla: «Но это нормально, потому что другая особенность нашей группы — по крайней мере, нас троих, основных участников, которые были вместе уже столько лет — мы адаптируемся во всех областях нашей жизни, и это очень крутое умение и твоё огромное преимущество. И я обнаружила, что у большинства людей такого нет. Если что-то меняется в их жизни, это часто заводит их в тупик, а они уходят всё глубже и глубже. Но мы анализируем ситуацию и рассматриваем варианты того, что мы можем сделать, чтобы повернуть её в нашу пользу, и мы всегда стремимся исправить положение, даже если это займёт какое-то время».

BUTCHER BABIES











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