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Вокалистка BUTCHER BABIES : «Уйти с СМ было непросто»



В рамках недавней беседы с "Hardcore Humanism With Dr. Mike" участницы BUTCHER BABIES Heidi Shepherd и Carla Harvey рассказали о причинах, по которым решили покинуть Century Media.



Heidi: «Когда мы решили уйти с лейбла, это и правда было тяжёлое решение. У нас была возможность остаться, они предлагали нам деньги. Мы же просто не ощущали, что всё идёт как нужно, и решили, что пора бежать. Однако с того момента постоянно возникали вопросы: "Правильно ли мы поступили? А точно ли решение было верным? Как мы могли — у нас ведь всегда был контракт, так вот, как мы могли оказаться в ситуации, когда остались без контракта?" Это было ощущение сродни: "Чёрт, как мы могли такое сделать?!" Ну а теперь быстренько промотаем вперёд к выпуску песен. У меня уже нет ощущения: "О, вот же дерьмо", у меня появилось ощущение, что мы всё сделали верно, потому что сейчас всё как надо. И это как азартная игра. И она ставит тебя в очень уязвимое положение, ведь это был серьёзный шаг. Но в итоге я рада, что мы его сделали. Я потратила пару лет на то, чтобы с этим примириться, однако конечный результат оказался хорошим, а мы могли оказаться в положении, когда всё было бы не очень. Было два варианта, но...»



Carla: «Но это нормально, потому что другая особенность нашей группы — по крайней мере, нас троих, основных участников, которые были вместе уже столько лет — мы адаптируемся во всех областях нашей жизни, и это очень крутое умение и твоё огромное преимущество. И я обнаружила, что у большинства людей такого нет. Если что-то меняется в их жизни, это часто заводит их в тупик, а они уходят всё глубже и глубже. Но мы анализируем ситуацию и рассматриваем варианты того, что мы можем сделать, чтобы повернуть её в нашу пользу, и мы всегда стремимся исправить положение, даже если это займёт какое-то время».

























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