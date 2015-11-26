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BUTCHER BABIES ответила фэнам на нытьё



В ходе тура BUTCHER BABIES по США вокалистка группы Heidi Shepherd в своём аккаунте в Instagram отвечает на нытьё фэнов по поводу Covid-ограничений в виде обязательных тестов на концертах:



«Просто чтобы вы все понимали: каждая площадка, на которой мы выступаем в этом туре, предъявляет разные требования к живой музыке. Я приезжаю на новое место каждый день. В ВАШИХ интересах уточнить эти требования в клубе, который вы посещаете. Десять раз из десяти мы и сами их не знаем! Это не наши правила, это ВАШИ местные заморочки!



Мы отправили информацию всем промоутерам до начала тура. Каждый артист в турне сейчас окунается в одно и то же дерьмо, каждый божий день сталкиваясь с негативной реакцией. Мы просто пытаемся вернуться к своей карьере спустя полтора года! Так сделайте что-то со своей стороны, и разберитесь в этом заранее! Эта пассивно-агрессивный срач делает козлов из вас, не из меня!»







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