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Вокалист DISTURBED за ##### русалочку
33
Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в...
15
Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC...
13
MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,...
13
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11
Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE...
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Умер вокалист PILEDRIVER
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Вокалист DISTURBED за ##### русалочку
33
Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в...
15
Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC...
13
MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,...
13
OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ...
11
все новости группы
Butcher Babies
США
Thrash Metal
Metal Core
http://www.butcherbabiesofficial.com
Facebook:
https://www.facebook.com/ButcherBabiesMusic
29 сен 2022
:
Профессиональное видео полного выступления BUTCHER BABIES
20 сен 2022
:
BUTCHER BABIES завершили работу над «лучшим альбомом в карьере»
15 сен 2022
:
Профессиональное видео с выступления BUTCHER BABIES
12 авг 2022
:
BUTCHER BABIES исполняют SAWEETIE
17 сен 2021
:
BUTCHER BABIES ответила фэнам на нытьё
6 сен 2021
:
Вокалистка BUTCHER BABIES: «Вскрывая чужие тела, я научилась больше ценить своё»
29 авг 2021
:
Новая песня BUTCHER BABIES
4 авг 2021
:
BUTCHER BABIES — о термине "Female-fronted"
2 авг 2021
:
Вокалистки BUTCHER BABIES — о «тех самых фото»
27 июн 2021
:
Вокалистка BUTCHER BABIES: «В том, что мы выпускаем музыку без лейбла, нет ничего страшного»
3 апр 2021
:
Новая песня BUTCHER BABIES
16 фев 2021
:
Новое видео BUTCHER BABIES
15 фев 2021
:
Новая песня BUTCHER BABIES
3 фев 2021
:
Вокалистка BUTCHER BABIES: «Уйти с СМ было непросто»
26 янв 2021
:
Новое видео BUTCHER BABIES
18 дек 2020
:
BUTCHER BABIES переносят концерт из-за COVID-19
13 дек 2020
:
Новая песня BUTCHER BABIES
20 ноя 2020
:
Новое видео BUTCHER BABIES
30 окт 2020
:
Новый сингл BUTCHER BABIES
21 сен 2020
:
Видео с онлайн-выступления BUTCHER BABIES
13 авг 2020
:
Новый сингл BUTCHER BABIES выйдет осенью
21 июл 2020
:
Превью нового альбома BUTCHER BABIES
29 июн 2020
:
Барабашка в доме вокалистки BUTCHER BABIES
5 июн 2020
:
Вокалистка BUTCHER BABIES: «Слово на букву "Н" — это отвратительно!»
29 апр 2020
:
Барабанщик ANTHRAX и вокалистка BUTCHER BABIES исполняют песню Тома Петти
27 апр 2020
:
BUTCHER BABIES завершили работу над альбомом
13 фев 2020
:
Вокалистка BUTCHER BABIES: «В этом году будет много интересного»
9 фев 2020
:
Вокалистка BUTCHER BABIES: «Я большая фанатка PANTERA»
16 май 2019
:
BUTCHER BABIES приступили к работе над альбомом
1 июн 2018
:
Акустика от BUTCHER BABIES
28 май 2018
:
Новое видео BUTCHER BABIES
7 май 2018
:
BUTCHER BABIES в акустике
2 мар 2018
:
Акустика от BUTCHER BABIES
5 янв 2018
:
Вокалистка BUTCHER BABIES: «На сцену я надеваю больше одежды, чем многие надевают в церковь».
30 окт 2017
:
Новое видео BUTCHER BABIES
16 окт 2017
:
Новая песня BUTCHER BABIES
5 окт 2017
:
Вокалистка BUTCHER BABIES: «Мы не справляемся с контролем над оружием»
30 сен 2017
:
Новая песня BUTCHER BABIES
19 сен 2017
:
Новое видео BUTCHER BABIES
9 сен 2017
:
Новая песня BUTCHER BABIES
30 авг 2017
:
Обложка нового альбома BUTCHER BABIES
14 авг 2017
:
BUTCHER BABIES хотят вернуть немного сексуальности
1 апр 2017
:
BUTCHER BABIES нашли барабанщика
26 мар 2017
:
BUTCHER BABIES приступили к записи
18 янв 2017
:
BUTCHER BABIES об участии в туре с MEGADETH
13 дек 2016
:
BUTCHER BABIES: «Мы соединили влияние BLACK SABBATH и SLIPKNOT, создав свой звук»
30 апр 2016
:
BUTCHER BABIES не нравится Дональд Трамп
25 апр 2016
:
BUTCHER BABIES готовы к созиданию
6 апр 2016
:
Вокалистка BUTCHER BABIES: «Мы показали "фак" всей музыкальной индустрии»
16 мар 2016
:
BUTCHER BABIES проведут лето в работе
11 мар 2016
:
Вокалистки BUTCHER BABIES бедны "как церковные мыши"
17 янв 2016
:
Вокалистки BUTCHER BABIES исполняют PANTERA, DROWNING POOL
21 дек 2015
:
Вокалистка BUTCHER BABIES о событиях в Париже
3 дек 2015
:
BUTCHER BABIES в акустике
31 окт 2015
:
BUTCHER BABIES готовят пиццу
28 окт 2015
:
Вокалистки BUTCHER BABIES приглашают в свой автобус
20 окт 2015
:
Новое видео BUTCHER BABIES
20 сен 2015
:
BUTCHER BABIES рассказали, почему больше не выступают топлесс
11 сен 2015
:
Вокалистка BUTCHER BABIES о нападках фаната
22 авг 2015
:
Новый альбом BUTCHER BABIES доступен для прослушивания
18 авг 2015
:
Вокалистка BUTCHER BABIES: «Печально, что женщины-музыканты не получают широкое признание»
29 июл 2015
:
Трек-лист нового альбома BUTCHER BABIES
12 июл 2015
:
Новая песня BUTCHER BABIES
2 июл 2015
:
Вокалистка BUTCHER BABIES: "Скептики стимулируют на свершения"
27 июн 2015
:
Новое видео BUTCHER BABIES
24 июн 2015
:
Видео полного выступления BUTCHER BABIES
15 июн 2015
:
BUTCHER BABIES о названии альбома
11 июн 2015
:
Новая песня BUTCHER BABIES
27 май 2015
:
BUTCHER BABIES: «Мы будем биться за название!»
22 май 2015
:
BUTCHER BABIES: «Наш лейбл ненавидит название альбома»
19 май 2015
:
BUTCHER BABIES выбрали первый сингл
14 апр 2015
:
BUTCHER BABIES: «Мы хотим, чтобы люди либо любили нас, либо ненавидели!»
4 апр 2015
:
BUTCHER BABIES завершили работу над альбомом
11 ноя 2014
:
BUTCHER BABIES "работают над честным альбомом"
23 окт 2014
:
BUTCHER BABIES исполнили кавер-версию S.O.D.
22 окт 2014
:
Новое видео BUTCHER BABIES
26 сен 2014
:
Семплы новых песен BUTCHER BABIES
9 сен 2014
:
Кавер-версия NAPOLEON XIV от BUTCHER BABIES
27 авг 2014
:
BUTCHER BABIES выпустят миньон с кавер-версиями THE OSMONDS, ZZ TOP
26 авг 2014
:
Вокалистка BUTCHER BABIES: «У нас кое-что выйдет в октябре»
29 июл 2014
:
Вокалистка BUTCHER BABIES выпускает книгу
19 июн 2014
:
BUTCHER BABIES отправились в студию
16 май 2014
:
Видео с выступления BUTCHER BABIES
9 янв 2014
:
Новое видео BUTCHER BABIES
6 сен 2013
:
Новое видео BUTCHER BABIES
4 июл 2013
:
Новый альбом BUTCHER BABIES доступен для прослушивания
22 июн 2013
:
Новая песня BUTCHER BABIES
7 июн 2013
:
Видео с текстом от BUTCHER BABIES
24 май 2013
:
Новый альбом BUTCHER BABIES выйдет в июле
29 янв 2013
:
Видео с выступления BUTCHER BABIES
7 янв 2013
:
Видео с выступления BUTCHER BABIES
23 ноя 2012
:
BUTCHER BABIES на CENTURY MEDIA RECORDS
27 июл 2012
:
BUTCHER BABIES о британском туре
13 июн 2012
:
Видео с выступления BUTCHER BABIES
25 май 2012
:
Новое видео BUTCHER BABIES
сегодня
Профессиональное видео полного выступления BUTCHER BABIES
Профессиональное видео полного выступления BUTCHER BABIES, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
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Сообщений нет