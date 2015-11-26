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BUTCHER BABIES — о термине "Female-fronted"



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Heidi Shepherd и Carla Harvey в рамках недавнего интервью обсудили, даёт ли термин "Female-fronted" какие-то преференции или, напротив, ограничивает группы, которые загоняются под эти рамки:

Carla: «Я думаю, что это ущемляет мужчин в группе. Если у вас женский вокал, это не значит, что вы женская металл-группа. Но что есть, то есть. И если это привлечёт кого-то, и они узнают нашу музыку благодаря этому, тогда всё в порядке»

Heidi: «Ты абсолютно права, Carla. Это то, что меня всегда раздражает, потому что Henry [Flury, гитарист BUTCHER BABIES и парень Heidi] — один из очень немногих хороших 8-струнных гитаристов в металле вообще — в любом жанре. И он не получает того признания, которого заслуживает, потому что люди так сосредоточены на теме: "О, это группа с женским вокалом".

Я не то чтобы ненавижу этот термин — мне уже всё равно. Когда мы только начинали, конечно, мы говорили: "Не говорите так". Теперь я не воспринимаю это как нечто негативное; я воспринимаю это как движение, частью которого мы являемся уже 12 лет. Так что я не считаю обидой то, что люди записывают как "female-fronted". Для меня, как я уже сказала, это движение. Так что всё нормально. Мы звучим иначе, чем DOROTHY. DOROTHY звучит иначе, чем ARCH ENEMY и все эти девушки, которые работают в индустрии. Несмотря на то, что мы звучим по-разному, мы создали этот маленький девчачий клуб, где мы поддерживаем друг друга. Nita Strauss как-то сказала мне кое-что, что меня очень сильно задело: "Королевы поправляют друг другу короны". И я никогда этого не забуду, потому что это реальность того, как это было для нас на протяжении всей нашей карьеры. Мы все ладили с девушками в группах и всегда поддерживали друг друга. И это прекрасно. Так что я не обижаюсь на термин "female-fronted", потому что я смотрю на это как на положительный момент. У нас есть клуб. Мы все звучим по-разному, но у нас есть клуб, и мы поддерживаем друг друга».





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