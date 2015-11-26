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Butcher Babies

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18 дек 2020 : 		 BUTCHER BABIES переносят концерт из-за COVID-19

13 дек 2020 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

30 окт 2020 : 		 Новый сингл BUTCHER BABIES

21 сен 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления BUTCHER BABIES

13 авг 2020 : 		 Новый сингл BUTCHER BABIES выйдет осенью

21 июл 2020 : 		 Превью нового альбома BUTCHER BABIES

29 июн 2020 : 		 Барабашка в доме вокалистки BUTCHER BABIES

5 июн 2020 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Слово на букву "Н" — это отвратительно!»

29 апр 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX и вокалистка BUTCHER BABIES исполняют песню Тома Петти

27 апр 2020 : 		 BUTCHER BABIES завершили работу над альбомом

13 фев 2020 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «В этом году будет много интересного»

9 фев 2020 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Я большая фанатка PANTERA»

16 май 2019 : 		 BUTCHER BABIES приступили к работе над альбомом

1 июн 2018 : 		 Акустика от BUTCHER BABIES

28 май 2018 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

7 май 2018 : 		 BUTCHER BABIES в акустике

2 мар 2018 : 		 Акустика от BUTCHER BABIES

5 янв 2018 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «На сцену я надеваю больше одежды, чем многие надевают в церковь».

30 окт 2017 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

16 окт 2017 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

5 окт 2017 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Мы не справляемся с контролем над оружием»

30 сен 2017 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

19 сен 2017 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

9 сен 2017 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

30 авг 2017 : 		 Обложка нового альбома BUTCHER BABIES
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|||| сегодня

BUTCHER BABIES переносят концерт из-за COVID-19



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BUTCHER BABIES были вынуждены отменить сегодняшнее выступление, так как у одного из участников команды оказался положительный тест на COVID-19. Предварительно концерт перенесен на февраль. Желающие могут сдать купленные билеты.

BUTCHER BABIES Postpone Friday's Livestream Show Due To Positive COVID Test



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