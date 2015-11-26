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BUTCHER BABIES переносят концерт из-за COVID-19



BUTCHER BABIES были вынуждены отменить сегодняшнее выступление, так как у одного из участников команды оказался положительный тест на COVID-19. Предварительно концерт перенесен на февраль. Желающие могут сдать купленные билеты.







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