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Почему BUTCHER BABIES выпускают двойной альбом?



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На этот вопрос ответила Carla Harvey в интервью Rapture Radio:

«Я всегда была большой поклонницей двойных альбомов. А для нас это было как нельзя кстати, потому что мы написали песни для альбома, который, как мы думали, выпустим в 2020 году, а дальше всё поменялось. И за прошедшее время, поскольку всё настолько изменилось, мы прониклись идеей написать ещё больше музыки. И в итоге у нас оказалось много песен, которые заслужили достойное право занять своё место на альбоме. И что может быть лучшим вариантом для их выпуска, чем двойной альбом?

Прикольно, потому что то, что мы написали до пандемии, по сравнению с тем, что мы написали после пандемии, имеет очень разные оттенки. Поэтому выпустить два отдельных альбома было как нельзя актуально. И я очень рада, что люди отправятся в странствия с этими альбомами».




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