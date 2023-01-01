Вокалистка BUTCHER BABIES: «Мы вновь злы!»

Heidi Shepherd в рамках недавней беседы рассказала об эволюции BUTCHER BABIES:
«Мы существуем как группа уже почти 15 лет, так что когда мы начинали, мы были злыми подростками — очень злыми. Нам было на что злиться. И когда к нам пришёл успех, и мы начали покидать свои семьи и оставлять друзей, наш второй альбом был больше об одиночестве и эмоциях, а третий альбом стал своего рода кульминацией всего этого. А потом внезапно мы снова разозлились, потому что наше дерьмо было отнято у нас на годы из-за пандемии коронавируса. Мы снова злимся. Мы едем в Мичиган в середине зимы. И я чувствую, что мы практически вернулись к нашему первому альбому — те эмоции, которые вы можете слышать на нашем четвёртом альбоме, потому что мы в какой-то степени испытываем те же самые чувства.
Именно это и здорово, когда группы выпускают альбомы. Это маленький снимок времени. Это снимок того, через что они проходили в то время, или того, что они чувствовали, что хотели раскрыть».
Далее в интервью Heidi сказала, что «для артиста необходима эволюция»:
«Нам нужно развиваться, нам нужно пробовать самые разные варианты. Мы не делаем это для наших поклонников, мы делаем это для себя. Конечно, нам нравится, когда им нравится, и они хотят услышать определённые композиции, но мне нужно уметь вкладывать в альбом и свои эмоции. Это моя терапия. (Смеётся). Это очень дорогая терапия. Так что это важно для нас!»
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