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Новое видео BUTCHER BABIES



"Yorktown", новое видео группы BUTCHER BABIES, доступно для просмотра ниже. Гостевое соло для которой записал Andy James (FIVE FINGER DEATH PUNCH) Эта песня взята из нового альбома, выходящего в этом году.

























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