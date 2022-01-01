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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 10
*PANTERA получили фигурки FUNKO 9
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Butcher Babies

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HEIDI SHEPHERD о новом альбоме BUTCHER BABIES



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HEIDI SHEPHERD в беседе с "The Chuck Shute Podcast" рассказала о новом альбоме BUTCHER BABIES:

«У нас будет альбом, который... ну, на самом деле, это будет двойной альбом. Он выйдет в начале следующего года. И у нас запланирована куча синглов, предваряющих его. На самом деле, прямо перед тем, как мы с вами созвонились, мы болтали о монтаже для нового клипа. Так что у нас много всего, много очень интересного... Для нас это реально интересно и увлекательно, потому что мы можем быть очень креативными. В начале года мы собираемся снять еще несколько музыкальных клипов. И это все волнует — все это очень круто. Я не могу дождаться, когда другие люди услышат то, что мы создали.

Альбом, который мы собираемся выпустить, мы записали в Мичигане в разгар зимы, в глуши, и записали этот альбом. И вы сможете услышать, что он был создан в разгар зимы [смеется]. Здесь представлены очень необычные эмоций, которые обязательно должны услышать люди!»




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