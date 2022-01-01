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Новости
*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 35
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 26
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 16
*Новая песня DARKTHRONE 13
*У вокалистки NIGHTWISH рак 13
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 10
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2 10
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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 35
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 26
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 16
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Butcher Babies

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28 окт 2022 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

29 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BUTCHER BABIES

20 сен 2022 : 		 BUTCHER BABIES завершили работу над «лучшим альбомом в карьере»

15 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления BUTCHER BABIES

12 авг 2022 : 		 BUTCHER BABIES исполняют SAWEETIE

17 сен 2021 : 		 BUTCHER BABIES ответила фэнам на нытьё

6 сен 2021 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Вскрывая чужие тела, я научилась больше ценить своё»

29 авг 2021 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

4 авг 2021 : 		 BUTCHER BABIES — о термине "Female-fronted"

2 авг 2021 : 		 Вокалистки BUTCHER BABIES — о «тех самых фото»

27 июн 2021 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «В том, что мы выпускаем музыку без лейбла, нет ничего страшного»

3 апр 2021 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

16 фев 2021 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

15 фев 2021 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

3 фев 2021 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Уйти с СМ было непросто»

26 янв 2021 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

18 дек 2020 : 		 BUTCHER BABIES переносят концерт из-за COVID-19

13 дек 2020 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

30 окт 2020 : 		 Новый сингл BUTCHER BABIES

21 сен 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления BUTCHER BABIES

13 авг 2020 : 		 Новый сингл BUTCHER BABIES выйдет осенью

21 июл 2020 : 		 Превью нового альбома BUTCHER BABIES

29 июн 2020 : 		 Барабашка в доме вокалистки BUTCHER BABIES

5 июн 2020 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Слово на букву "Н" — это отвратительно!»

29 апр 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX и вокалистка BUTCHER BABIES исполняют песню Тома Петти
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Новое видео BUTCHER BABIES



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"Best Friend", новое видео группы BUTCHER BABIES, доступно для просмотра ниже. В оригинале этот трек исполнял SAWEETIE.




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