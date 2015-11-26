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Butcher Babies

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Вокалистки BUTCHER BABIES — о «тех самых фото»



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В рамках недавней беседы участницы BUTCHER BABIES Heidi Shepherd и Carla Harvey ответили на вопрос, жалеют ли они о «тех самых фото»:

Carla:

«Нет. Нет. В этом был смысл, и это был временной срез. Когда мы начали играть музыку вместе, мы были просто двумя подругами. Мы вместе играли в кавер-группе. И позвольте мне сказать вам, что первые шоу, которые мы давали вместе, были такими сумасшедшими и такими невероятными — настоящий панк-рок. Мы были в крови и покрыты перьями, а на сосках у нас была изолента. Честно говоря, мы хотели гастролировать и всё такое, но мы не знали, что будем выступать на международном уровне с маленькими детьми, приходящими на концерты. Поэтому мы не думали о таких вещах. Наши намерения были очень искренними — мы просто хотели отправиться в путь, отлично провести время с нашими друзьями и устроить потрясающее шоу... Как я уже сказала, это просто временной отрезок. Я ни о чём не жалею».

Heidi:

«Я не знаю, знакомы ли вы с Венди О. Уильямс, но она первая женщина в роке и металле, которая действительно вышла на сцену и сказала всем: "Эй, знаете что? Вы не можете указывать мне, как выглядеть. Вы не можете говорить мне, как звучать. Вы не можете говорить мне, какую музыку я должна делать. Я выйду на сцену и сделаю это самостоятельно". Она вышла на сцену с твёрдым намерением надрать всем задницу. Вот что она сделала. Один из её синглов, на который мы делали кавер, назывался "Butcher Baby", отсюда и название. Она также часто появлялась в таком виде. Отсюда и внешний вид, и отношение — всё. И меня не смущает, что люди не понимали этой взаимосвязи, но это нормально, потому что мы её понимали. И что касается нас, то мы жили воспоминаниями о Венди О. Она по сути проползла, чтобы мы могли бежать. Так что мы нисколько не жалеем об этом. Сейчас я бы, конечно, не стала этого делать. Я уже старая [Смеется]».

BUTCHER BABIES





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

antonio.podnacco


2 авг 2021, 12:24		Страшны как ядерная война, и силиконовые импланты не спасают.

Maestro vs


2 авг 2021, 13:43		Угу, спросили у работавшей в индустрии для взрослых Карлы (гуглить Bridget Banks), не стыдно ли за изоленту на сосках. Журналюги троллят что ли.

Heidi: "Сейчас я бы, конечно, не стала этого делать. Я уже старая".
А это точно трололо 85lvl))) Учитывая, что Карла на девять лет её старше.
P.S. фублять, открыл видео, почему интервью с такими вопросами ведёт ребёнок? :0 Сука, мир совсем обезумел((

resurgamresponses


2 авг 2021, 13:58		я слушал альбомы Венди Уильямс, она еще с Лемми поджигала.


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