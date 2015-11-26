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Вокалистки BUTCHER BABIES — о «тех самых фото»



В рамках недавней беседы участницы BUTCHER BABIES Heidi Shepherd и Carla Harvey ответили на вопрос, жалеют ли они о «тех самых фото»:



Carla:



«Нет. Нет. В этом был смысл, и это был временной срез. Когда мы начали играть музыку вместе, мы были просто двумя подругами. Мы вместе играли в кавер-группе. И позвольте мне сказать вам, что первые шоу, которые мы давали вместе, были такими сумасшедшими и такими невероятными — настоящий панк-рок. Мы были в крови и покрыты перьями, а на сосках у нас была изолента. Честно говоря, мы хотели гастролировать и всё такое, но мы не знали, что будем выступать на международном уровне с маленькими детьми, приходящими на концерты. Поэтому мы не думали о таких вещах. Наши намерения были очень искренними — мы просто хотели отправиться в путь, отлично провести время с нашими друзьями и устроить потрясающее шоу... Как я уже сказала, это просто временной отрезок. Я ни о чём не жалею».



Heidi:



«Я не знаю, знакомы ли вы с Венди О. Уильямс, но она первая женщина в роке и металле, которая действительно вышла на сцену и сказала всем: "Эй, знаете что? Вы не можете указывать мне, как выглядеть. Вы не можете говорить мне, как звучать. Вы не можете говорить мне, какую музыку я должна делать. Я выйду на сцену и сделаю это самостоятельно". Она вышла на сцену с твёрдым намерением надрать всем задницу. Вот что она сделала. Один из её синглов, на который мы делали кавер, назывался "Butcher Baby", отсюда и название. Она также часто появлялась в таком виде. Отсюда и внешний вид, и отношение — всё. И меня не смущает, что люди не понимали этой взаимосвязи, но это нормально, потому что мы её понимали. И что касается нас, то мы жили воспоминаниями о Венди О. Она по сути проползла, чтобы мы могли бежать. Так что мы нисколько не жалеем об этом. Сейчас я бы, конечно, не стала этого делать. Я уже старая [Смеется]».







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