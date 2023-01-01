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Новый альбом BUTCHER BABIES выйдет летом



Вокалистка BUTCHER BABIES Heidi Shepherd ответила на вопрос, когда стоит ждать нового материала группы:



«Летом. Мы выпустим двойной альбом. Мы провели 2019 год без гастролей, чтобы сочинить и записать альбом, который мы собирались выпустить в 2020 году, и, понятное дело, мир померк — по сути, это был момент, когда нужно было защищать себя. Поэтому мы отложили всё на потом и решили использовать это время для сочинительства. И за это время мы написали очень и очень много. И решили отложить выпуск альбома и заняться записью нового. Так что теперь у нас есть двойной альбом, который выйдет этим летом... И я очень хочу, чтобы люди услышали все эти музыкальные произведения, которые мы сделали за последние четыре года. На самом деле сегодня утром мы получили финальный микс для одной песни, которая только что была доделана. Так что вы услышите то, что мы написали в 2019 году, а затем вы услышите то, что мы сочинили и доделали на прошлой неделе».







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