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BUTCHER BABIES завершили работу над «лучшим альбомом в карьере»



Участницы BUTCHER BABIES Heidi Shepherd и Carla Harvey в интервью Bloodstock TV рассказали о новом материале:



«Это был по-настоящему классный опыт. Мы провели вместе около шести недель в глуши — очень маленьком городке в Мичигане — и просто творили вместе. Мы остановились в квартире Airbnb с черепами животных по всему дому. И мы сидели там на снегу и создавали, возможно, наш лучший альбом на сегодняшний день. Так что это был отличный опыт слияния!»



По словам Heidi, кавер-версия, которую BUTCHER BABIES исполняли на некоторых из своих недавних концертов, войдёт в новый альбом группы:



«Мы играли одну из песен на этих европейских фестивалях. Одна из песен, которую мы играли на этих фестивалях, называется "Best Friend", это кавер-версия хип-хоп-исполнителя Saweetie при участии Doja Cat. И мы, будучи лучшими друзьями, подумали, что это лучший способ сделать кавер — хип-хоп/металл-кавер — поскольку мы лучшие друзья уже почти два десятилетия»



По её словам, новый альбом BUTCHER BABIES выйдет в следующем году, «которому будет предшествовать куча синглов». Она добавила:



«Единственное, чему я очень рада, и я думаю, что мы все этому рады, это внимание к нашим синглам. Я считаю, что в прошлом мы упустили момент, когда выпустили альбом и проигнорировали некоторые из наших уникальных песен, в которые мы вложили сердце и душу, а они стали просто треками альбома».



Carla продолжила:



«Я уверена, что когда ты растёшь, у тебя есть любимые альбомы, но песня, которую ты любишь, никогда не бывает той, которую крутят по радио или на которую снято крутое видео. И в детстве ты думаешь: "Вот если бы я мог снять видео на эту песню, оно было бы таким же". Поэтому нам нравится возможность предоставить поддержку тем песням, на которые обычно нет видео».





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