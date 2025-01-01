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Умеет ли вокалистка BUTCHER BABIES петь?



HEIDI SHEPHERD в недавнем интервью обсудила выпущенный осень сингл "Sincerity", в котором есть элементы ее чистого вокала и когда интервьюер заметил, что некоторые уверены, что она не умеет петь из-за того что постоянно гроулит, она отреагировала:



«Это странное заблуждение. Я была певицей до того, как стала скримершей. У меня было классическое образование. Но это заблуждение. Когда люди слышат мой чистый вокал, они такие: «О боже. Что? О, ты умеешь петь». А я отвечаю: «Ну, я же в группе». [Смеется]».



Кроме того, она отметила, что без должной подготовки «гроулинг» может повредить голосовые связки до неузнаваемости.



«Есть техника, которой мы научились в процессе работы, и да, если вы не будете делать это правильно, то можете повредить голос навсегда. Поэтому я очень серьезно отношусь к этому. И особенно на гастролях, когда приходится переходить от чистых к скриму, но я всегда так делала — всю нашу карьеру на протяжении 15 лет я всегда переходила от чистых к скриму. Думаю, раньше это не было так заметно, как на "Sincerity"».















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