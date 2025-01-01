Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 268
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 56
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень» 34
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
*Вокалист LAMB OF GOD: «Алкоголь для групп — это часть культу... 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 268
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
[= ||| все новости группы



*

Butcher Babies

*



8 фев 2025 : 		 Умеет ли вокалистка BUTCHER BABIES петь?

16 ноя 2024 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

11 ноя 2024 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

29 июл 2024 : 		 Видео с выступления BUTCHER BABIES

22 июл 2024 : 		 CARLA HARVEY ушла из BUTCHER BABIES

30 окт 2023 : 		 BUTCHER BABIES без Carla Harvey

2 авг 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Я больше по мальчикам»

26 июл 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «DOJA CAT куда большая металлистка, чем многие другие»

4 июл 2023 : 		 Почему BUTCHER BABIES выпускают двойной альбом?

12 июн 2023 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

18 май 2023 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

15 май 2023 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

2 апр 2023 : 		 Новый альбом BUTCHER BABIES выйдет летом

24 мар 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES — о сложностях в сочинении материала

13 фев 2023 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

17 янв 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Мы вновь злы!»

26 ноя 2022 : 		 HEIDI SHEPHERD о новом альбоме BUTCHER BABIES

28 окт 2022 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

29 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BUTCHER BABIES

20 сен 2022 : 		 BUTCHER BABIES завершили работу над «лучшим альбомом в карьере»

15 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления BUTCHER BABIES

12 авг 2022 : 		 BUTCHER BABIES исполняют SAWEETIE

17 сен 2021 : 		 BUTCHER BABIES ответила фэнам на нытьё

6 сен 2021 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Вскрывая чужие тела, я научилась больше ценить своё»

29 авг 2021 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

4 авг 2021 : 		 BUTCHER BABIES — о термине "Female-fronted"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Умеет ли вокалистка BUTCHER BABIES петь?



zoom
HEIDI SHEPHERD в недавнем интервью обсудила выпущенный осень сингл "Sincerity", в котором есть элементы ее чистого вокала и когда интервьюер заметил, что некоторые уверены, что она не умеет петь из-за того что постоянно гроулит, она отреагировала:

«Это странное заблуждение. Я была певицей до того, как стала скримершей. У меня было классическое образование. Но это заблуждение. Когда люди слышат мой чистый вокал, они такие: «О боже. Что? О, ты умеешь петь». А я отвечаю: «Ну, я же в группе». [Смеется]».

Кроме того, она отметила, что без должной подготовки «гроулинг» может повредить голосовые связки до неузнаваемости.

«Есть техника, которой мы научились в процессе работы, и да, если вы не будете делать это правильно, то можете повредить голос навсегда. Поэтому я очень серьезно отношусь к этому. И особенно на гастролях, когда приходится переходить от чистых к скриму, но я всегда так делала — всю нашу карьеру на протяжении 15 лет я всегда переходила от чистых к скриму. Думаю, раньше это не было так заметно, как на "Sincerity"».








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 149

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом