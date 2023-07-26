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Butcher Babies

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Вокалистка BUTCHER BABIES: «DOJA CAT куда большая металлистка, чем многие другие»



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Heidi Shepherd в рамках недавней беседы рассказала о своём видении металл-сцены:

«Мне очень нравятся многие новые группы. Я считаю, что есть много по-настоящему замечательных групп, выпускающих отличную музыку. И я уважаю то, что люди экспериментируют и делают что-то новое. Люди не выпускают одну и ту же пластинку снова и снова. Люди развиваются. Мне нравится, что этот жанр пересекается со многими другими жанрами. Я очень люблю хип-хоп. Я большая поклонница кантри. Я вообще обожаю всю музыку, если честно... Просто невероятно, как происходит скрещивание жанров, и как все поклонники кантри или рэпа знакомятся с металлом. Я чувствую, что металл нуждается в этом. Это нужно всем нам. Нам нужна такая открытость между любителями музыки в целом. Так что для меня подобные события — исключительно положительный момент».

Кроме того, она коснулась вопроса о том, что BUTCHER BABIES сделали кавер-версию сингла рэп-исполнительницы Saweetie "Best Friend", занявшего первое место в чартах, с участием американской рэперши Doja Cat.

«Мне нравится Doja Cat. Она гораздо более металлическая, чем большинство металхэдов, которых я знаю. Эта девушка очень классная. Нужно с большим уважением относиться ко всем видам искусства. И мне кажется, что иногда нам говорят: "Ты должен любить только металл, ты должен любить только металл". Но мне кажется, что если ты постоянно слушаешь только металл, ты оказываешь себе медвежью услугу. Я могу переходить от самого тяжёлого дэткора — потому что дэткор — мой любимый [смеётся] — я могу переходить от самого тяжёлого дэткора, например, SLAUGHTER TO PREVAIL, ну, вы знаете, самые тяжёлые вещи, к Лейни Уилсон, которая является одной из моих любимых исполнительниц в настоящее время. Она доминирует в кантри-чартах, и она такая же, как мы. Сегодня я прочитала, что она семь раз пробовалась на "American Idol". Она потерпела неудачу в шоу "The Voice". А потом она вышла на сцену и стала самой популярной в кантри. Мне очень нравятся подобные истории успеха, и я нахожу в подобных историях огромное вдохновение для того, чтобы просто продолжать пробиваться к цели. Я нахожу вдохновение и в подобных ситуациях».




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26 июл 2023
F
Fo0x
Ну тогда ждём фит Канье Уэста и Аббата.
26 июл 2023
dark_medieval_times
Fo0x, да и ждем дуэта Metallica и Snoop Dog'a, а Megadeth пусть сыграют с Dr. Dre ))
26 июл 2023
dark_medieval_times
"DOJA CAT куда большая металлистка, чем многие другие" под многие другие она имела ввиду себя? ))
Like!2
26 июл 2023
resurgamresponses
хайди должна была для начала добиться что бы реперша сказала тип: металлисты лучшие. а потом уж для баланса что: рэп это гут.
а так все фуфло ))
26 июл 2023
gravitgroove
Хотел бы я ее видеть среди анкет на русдосуге и интимсити, и что бы за пару часов не сильно много брала, за 15шку где-нибудь, но не больше 25.
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