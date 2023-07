сегодня



Вокалистка BUTCHER BABIES: «DOJA CAT куда большая металлистка, чем многие другие»



Heidi Shepherd в рамках недавней беседы рассказала о своём видении металл-сцены:



«Мне очень нравятся многие новые группы. Я считаю, что есть много по-настоящему замечательных групп, выпускающих отличную музыку. И я уважаю то, что люди экспериментируют и делают что-то новое. Люди не выпускают одну и ту же пластинку снова и снова. Люди развиваются. Мне нравится, что этот жанр пересекается со многими другими жанрами. Я очень люблю хип-хоп. Я большая поклонница кантри. Я вообще обожаю всю музыку, если честно... Просто невероятно, как происходит скрещивание жанров, и как все поклонники кантри или рэпа знакомятся с металлом. Я чувствую, что металл нуждается в этом. Это нужно всем нам. Нам нужна такая открытость между любителями музыки в целом. Так что для меня подобные события — исключительно положительный момент».



Кроме того, она коснулась вопроса о том, что BUTCHER BABIES сделали кавер-версию сингла рэп-исполнительницы Saweetie "Best Friend", занявшего первое место в чартах, с участием американской рэперши Doja Cat.



«Мне нравится Doja Cat. Она гораздо более металлическая, чем большинство металхэдов, которых я знаю. Эта девушка очень классная. Нужно с большим уважением относиться ко всем видам искусства. И мне кажется, что иногда нам говорят: "Ты должен любить только металл, ты должен любить только металл". Но мне кажется, что если ты постоянно слушаешь только металл, ты оказываешь себе медвежью услугу. Я могу переходить от самого тяжёлого дэткора — потому что дэткор — мой любимый [смеётся] — я могу переходить от самого тяжёлого дэткора, например, SLAUGHTER TO PREVAIL, ну, вы знаете, самые тяжёлые вещи, к Лейни Уилсон, которая является одной из моих любимых исполнительниц в настоящее время. Она доминирует в кантри-чартах, и она такая же, как мы. Сегодня я прочитала, что она семь раз пробовалась на "American Idol". Она потерпела неудачу в шоу "The Voice". А потом она вышла на сцену и стала самой популярной в кантри. Мне очень нравятся подобные истории успеха, и я нахожу в подобных историях огромное вдохновение для того, чтобы просто продолжать пробиваться к цели. Я нахожу вдохновение и в подобных ситуациях».







