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Новая песня BUTCHER BABIES



"Yorktown", новая песня группы BUTCHER BABIES, гостевое соло для которой записал Andy James (FIVE FINGER DEATH PUNCH), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома , выход которого запланирован на 2021.

























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