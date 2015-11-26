Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA 39
*DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!» 29
*Новое видео HELLOWEEN 26
*Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT 24
*Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с... 24
[= ||| все новости группы



*

Butcher Babies

*



3 апр 2021 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

16 фев 2021 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

15 фев 2021 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

3 фев 2021 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Уйти с СМ было непросто»

26 янв 2021 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

18 дек 2020 : 		 BUTCHER BABIES переносят концерт из-за COVID-19

13 дек 2020 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

30 окт 2020 : 		 Новый сингл BUTCHER BABIES

21 сен 2020 : 		 Видео с онлайн-выступления BUTCHER BABIES

13 авг 2020 : 		 Новый сингл BUTCHER BABIES выйдет осенью

21 июл 2020 : 		 Превью нового альбома BUTCHER BABIES

29 июн 2020 : 		 Барабашка в доме вокалистки BUTCHER BABIES

5 июн 2020 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Слово на букву "Н" — это отвратительно!»

29 апр 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX и вокалистка BUTCHER BABIES исполняют песню Тома Петти

27 апр 2020 : 		 BUTCHER BABIES завершили работу над альбомом

13 фев 2020 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «В этом году будет много интересного»

9 фев 2020 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Я большая фанатка PANTERA»

16 май 2019 : 		 BUTCHER BABIES приступили к работе над альбомом

1 июн 2018 : 		 Акустика от BUTCHER BABIES

28 май 2018 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

7 май 2018 : 		 BUTCHER BABIES в акустике

2 мар 2018 : 		 Акустика от BUTCHER BABIES

5 янв 2018 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «На сцену я надеваю больше одежды, чем многие надевают в церковь».

30 окт 2017 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

16 окт 2017 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня BUTCHER BABIES



*
zoom
*
* *
"Last Dance", новая песня группы BUTCHER BABIES, гостевое соло для которой записал Andy James (FIVE FINGER DEATH PUNCH), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового EP, выход которого запланирован на 2021 год.

BUTCHER BABIES Release Another New Song,





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 63

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом