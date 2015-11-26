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Новая песня BUTCHER BABIES



"Last Dance", новая песня группы BUTCHER BABIES, гостевое соло для которой записал Andy James (FIVE FINGER DEATH PUNCH), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового EP, выход которого запланирован на 2021 год.







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