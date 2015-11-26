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Вокалистка BUTCHER BABIES : «Вскрывая чужие тела, я научилась больше ценить своё»



Carla Harvey в программе "Side Jams With Bryan Reesman" рассказала, что её семья не хотела, чтобы она стала специалистом по бальзамированию из-за того, что она увидит.



«Это нечто совсем иное в визуальном плане. Вы идёте на похороны, но вы не задумываетесь о том, что произошло, чтобы привести тело к тому состоянию, когда оно лежит в гробу и выглядит так свежо. Это совсем не то, что вы думаете. Бальзамирование — довольно тяжёлая работа. Я также работала специалистом по вскрытию. Это может быть немного варварским и немного жутким, и я думаю, что после того, как вы этим займётесь, вы потеряете чувствительность. Это становится больше похоже на научный проект. Но большинство людей это не видят, не хотят видеть и, вероятно, им будет очень трудно выбросить это из головы. Я как раз говорила недавно в разговоре с Charlie [Benante, барабанщиком ANTHRAX и бойфрендом Harvey], когда мы ели стейки, что некоторое время не могла есть мясо, когда поступила в похоронную школу, когда начала изучать бальзамирование. Потому что когда ты вскрываешь тело и понимаешь, что знаешь, какой у тебя стейк... Я не знаю, что-то происходит с тобой. После бальзамирования и вскрытия я стала относиться к своему телу с гораздо большим уважением, потому что поняла, как нам повезло, что мы находимся в вертикальном положении и ходим. Ты действительно понимаешь, как работает твоё тело. Мы все такие тонко настроенные существа, которые ходят вертикально и делают все эти безумные вещи. Я думаю, что каждый должен хотя бы сходить на выставку "Миры тела" и посмотреть, что находится внутри. Так что наблюдение из первых рук [через вскрытия], а также участие людей разного возраста, от младенчества до старости, научило меня жить настоящим моментом, ценить то, что у тебя есть, и уважать своё тело».



Она также рассказала о работе консультанта по скорби и консультанта по смерти, которые она назвала двумя разными профессиями, имеющими некоторые сходства:



«В своей работе консультанта по скорби я помогаю людям, которые борются с потерей. Это может быть потеря определённого образа жизни, потеря работы, развод или смерть. И тогда, как доула смерти, я фактически помогаю смертельно больному или умирающему человеку решить проблемы, связанные с наследством. Я помогаю им сделать выбор в том, что они не знали, что у них есть выбор на протяжении всего процесса смерти. Я помогаю объяснить семье, что происходит. Я помогаю оформить документы, которые необходимо довести до конца, но во многих случаях я просто сижу с кем-то в тишине, держу его за руку и просто нахожусь рядом с людьми в то время, когда не все хотят быть рядом с вами».



Среди тех, кого консультирует Harvey, есть люди, которые не знают о её музыкальной карьере:



«Не все, кого я консультирую, являются поклонниками металла, но многие — да. Я нашла отличную нишу, потому что многие люди, которые любят металл, не знают, как обратиться за помощью».



Когда её спросили, почему она так считает, она ответила:



«Я думаю, что многие поклонники металла в молодости были лишёнными гражданских прав людьми. Люди, которые были неудачниками, люди, которые не должны были быть эмоциональными. Металл — это отличная разрядка для людей, независимо от того, осознают они это или нет. Когда вы идёте на концерт, вы занимаетесь самолечением, выходя на сцену, крича или находясь в пите. Женщины более склонны обсуждать свои чувства с друзьями и членами семьи. Мужчины делают это не так часто. Поэтому среди моих клиентов много мужчин. И это было потрясающе — видеть, как загораются лампочки и они понимают, что могут быть открытыми, могут свободно обсуждать вещи. Это процесс исцеления».



Металлисты, по словам Harvey, «борются с душевным недугом, им трудно справиться с горем. Поэтому для меня это был очень хороший способ обратиться к людям, которые любят металл, и сказать: "Эй, так себя чувствовать — это нормально. Я могу помочь направить вас к здоровой практике переживания скорби. Это было потрясающе — снова иметь возможность помогать людям на практике».







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