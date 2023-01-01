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*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*Немецкой BIG 4 быть! 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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Butcher Babies

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Вокалистка BUTCHER BABIES: «Я больше по мальчикам»



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Heidi Shepherd ответила на вопрос о том, оказали ли на неё влияние другие исполнительницы экстремального металла, когда она только начинала заниматься музыкой:

«Мне были больше по душе FLYLEAF, EVANESCENCE и тому подобное. Но потом, когда я услышала скриминг, я стала больше любить мужчин в металле, потому что на этом я выросла. Я это видела. Я выросла на таких группах, как KORN, SLIPKNOT и LIMP BIZKIT. Так что меня не особо привлекали другие женщины в металле. Но, конечно, моя группа названа в честь первой женщины, которая поистине украсила этот прекрасный жанр, а именно Венди О. Уильямс [из PLASMATICS]. И у неё была песня "Butcher Baby". Но я не знала о ней в детстве. Я узнала о ней уже взрослой и по-настоящему полюбила и вдохновилась тем человеком, которым она была, выступая против патриархата, согласно которому женщины должны звучать так-то, женщины должны быть такими-то, женщины должны одеваться и звучать определённым образом. И, как мне кажется, Венди вышла на сцену и бросила вызов всему, что только можно, и именно в таком облачении, в каком начинались BUTCHER BABIES, с лентой на сосках и прочим, именно она так выступала. Но хочу добавить, что когда я была подростком, женщин на этой сцене почти не было, увы».




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