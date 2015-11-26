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Butcher Babies

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Вокалистка BUTCHER BABIES: «В том, что мы выпускаем музыку без лейбла, нет ничего страшного»



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В рамках беседы с Metal Circus вокалистка BUTCHER BABIES Carla Harvey сказала, что группа продолжает творить, несмотря на отсутствие лейбла за плечами:

«Мы находимся в новом мире, где у нас нет лейбла, но у нас есть дистрибьюция через Blood Blast, что просто замечательно; они очень хорошо к нам относятся. Дело не в том, что для нас не существует лейблов — возможно, есть идеальный, просто мы его ещё не нашли, — но сейчас мы подумали, почему бы не попробовать что-то немного другое.

Мы живём в эпоху, когда не обязательно иметь лейбл. Мне кажется, что если у вас есть отличный менеджер, отличный адвокат, отличный агент, то это отличная команда, которая поможет продвинуть вашу карьеру. Так что если вы в состоянии оплатить свои собственные записи, сделать всё это и у вас уже есть сильная фэн-база, почему бы не попробовать, так?

Вся музыкальная индустрия очень сильно изменилась за последние пять лет. За то время, что мы были группой, она ещё сильнее поменялась. Так что сейчас это уже новый вид деятельности, в котором мы себя пробуем, и если появится отличное предложение, мы с радостью его примем. А пока мы наслаждаемся тем, что делаем всё сами».

BUTCHER BABIES Are














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