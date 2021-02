сегодня



Кавер-версия TRIUMPH



Канал The TriumphAlliedForces опубликовал видео исполнения композиции TRIUMPH 'Fight The Good Fight'.



Состав:



James Alcock - vocals

Roland Roxx - all guitars

Jenn LadyEvil - bass

Rick Smith - drums

Torsten Braun - keyboards, final mix







просмотров: 79