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*SLAYER вернулись! 75
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*AMORPHIS начнут запись в конце года 22
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Triumph

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26 фев 2024 : 		 Вокалист TRIUMPH прошел лечение

12 янв 2024 : 		 Сборник гитариста TRIUMPH выйдет с нереализованными треками

7 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIUMPH о сравнении с RUSH

4 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIUMPH о раке

26 окт 2023 : 		 RIK EMMETT о партнёрах по TRIUMPH

10 окт 2023 : 		 RIK EMMETT о возвращении в TRIUMPH

22 авг 2023 : 		 RIK EMMETT выпустил новый сингл

2 июн 2023 : 		 Басист TRIUMPH — о реюнионе

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30 май 2023 : 		 NANCY WILSON, JOEY BELLADONNA, SEBASTIAN BACH, NITA STRAUSS запишут песни TRIUMPH

27 май 2023 : 		 Концертное видео TRIUMPH 1983 года

9 мар 2023 : 		 Биография вокалиста TRIUMPH выйдет осенью

18 ноя 2022 : 		 Винил от TRIUMPH

6 июн 2022 : 		 MICKEY THOMAS, SEBASTIAN BACH, KENNY ARONOFF, PHIL X в трибьюте TRIUMPH

13 май 2022 : 		 Так будет ли реюнион TRIUMPH?

19 апр 2022 : 		 Барабанщик TRIUMPH — о документальном фильме

8 мар 2022 : 		 Фрагмент документального фильма TRIUMPH

6 янв 2022 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Из моей биографии вы многое узнаете!»

15 дек 2021 : 		 TRIUMPH открыли архивы

22 окт 2021 : 		 Барабанщик TRIUMPH: «Хорошо, что мы разделили авторство поровну»

26 авг 2021 : 		 Гитарист TRIUMPH выпускает книгу

25 авг 2021 : 		 Трейлер документального фильма TRIUMPH

17 июл 2021 : 		 Документальный фильм TRIUMPH выйдет осенью

16 июн 2021 : 		 JOEL HOEKSTRA, RUDY SARZO, KEN MARY и GABRIELA GUNČIKOVÁ исполняют песню TRIUMPH

15 июн 2021 : 		 Басист TRIUMPH: «Мы думали о реюнионе ещё лет десять назад»

24 май 2021 : 		 TRIUMPH близки к окончанию работы над фильмом
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Вокалист TRIUMPH прошел лечение



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Rik Emmett пятого февраля поделился информацией о том, что прошел лечение:

«Джентльмены старше 45-50 лет, пожалуйста, сделайте себе одолжение и пройдите обследование. Если вы обнаружите заболевание на ранней стадии, велика вероятность того, что заболевание можно вылечить; и лечение не всегда означает операцию или химиотерапию. Считайте это призывом проверить свой ПСА!»

В интервью Baltimore Positive он также ответил на вопрос о том, какова вероятность увидеть его в туре:

«Я тот человек, который написал песню " Never say never", и я на самом деле считаю опасным браться за большую кисть и наносить мазки, но должен сказать вам, что я борюсь с артритом в руках, и это меняет ситуацию. Не знаю, насколько сильно.

Я прошел через своего рода лечение от рака. Теперь я пытаюсь справиться с ревматоидным артритом, и я не знаю, насколько сильно это повлияет на мою способность [играть]. Так что, конечно, выезжать на гастроли, путешествовать, жить в гостиницах и аэропортах — это кажется мне сущим мучением. И должен признать, что моя жена десятилетиями терпеливо сидела и ждала, когда же я скажу: "Эй..." Она собирается поехать на сафари - в этом году она собирается в Кению и Найроби. Я с ней не поеду. Это не мое представление о веселье».






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