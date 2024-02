сегодня



Вокалист TRIUMPH прошел лечение



Rik Emmett пятого февраля поделился информацией о том, что прошел лечение:



«Джентльмены старше 45-50 лет, пожалуйста, сделайте себе одолжение и пройдите обследование. Если вы обнаружите заболевание на ранней стадии, велика вероятность того, что заболевание можно вылечить; и лечение не всегда означает операцию или химиотерапию. Считайте это призывом проверить свой ПСА!»



В интервью Baltimore Positive он также ответил на вопрос о том, какова вероятность увидеть его в туре:



«Я тот человек, который написал песню " Never say never", и я на самом деле считаю опасным браться за большую кисть и наносить мазки, но должен сказать вам, что я борюсь с артритом в руках, и это меняет ситуацию. Не знаю, насколько сильно.



Я прошел через своего рода лечение от рака. Теперь я пытаюсь справиться с ревматоидным артритом, и я не знаю, насколько сильно это повлияет на мою способность [играть]. Так что, конечно, выезжать на гастроли, путешествовать, жить в гостиницах и аэропортах — это кажется мне сущим мучением. И должен признать, что моя жена десятилетиями терпеливо сидела и ждала, когда же я скажу: "Эй..." Она собирается поехать на сафари - в этом году она собирается в Кению и Найроби. Я с ней не поеду. Это не мое представление о веселье».











