Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*

DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 171

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 136
*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 62
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 41
[= ||| все новости группы



*

Triumph

*



6 янв 2022 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Из моей биографии вы многое узнаете!»

15 дек 2021 : 		 TRIUMPH открыли архивы

22 окт 2021 : 		 Барабанщик TRIUMPH: «Хорошо, что мы разделили авторство поровну»

26 авг 2021 : 		 Гитарист TRIUMPH выпускает книгу

25 авг 2021 : 		 Трейлер документального фильма TRIUMPH

17 июл 2021 : 		 Документальный фильм TRIUMPH выйдет осенью

16 июн 2021 : 		 JOEL HOEKSTRA, RUDY SARZO, KEN MARY и GABRIELA GUNČIKOVÁ исполняют песню TRIUMPH

15 июн 2021 : 		 Басист TRIUMPH: «Мы думали о реюнионе ещё лет десять назад»

24 май 2021 : 		 TRIUMPH близки к окончанию работы над фильмом

24 апр 2021 : 		 ANGELO NGUYEN исполняет TRIUMPH

22 мар 2021 : 		 Студенты исполняют TRIUMPH

17 мар 2021 : 		 TRIUMPH планируют выпуск бокс-сета

24 фев 2021 : 		 Кавер-версия TRIUMPH

8 сен 2020 : 		 RIK EMMETT: «Я не общался со своими коллегами по TRIUMPH 20 лет»

2 авг 2020 : 		 RIK EMMETT — о предстоящем документальном фильме о TRIUMPH

11 июл 2020 : 		 Альбомы RIK EMMETT доступны в цифровом варианте

3 июл 2020 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Я покончил с турами, но мне всё так же интересно сочинять»

22 янв 2020 : 		 Басист TRIUMPH: «Физическое состояние — препона для туров»

24 дек 2019 : 		 SEBASTIAN BACH выступил с TRIUMPH

27 ноя 2019 : 		 TRIUMPH отлично провели время

25 ноя 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TRIUMPH

11 ноя 2019 : 		 Переиздание TRIUMPH выйдет зимой

7 ноя 2018 : 		 TRIUMPH планируют съемку документального фильма

1 авг 2016 : 		 Музыканты TRIUMPH на альбоме RESOLUTION9

5 июл 2016 : 		 Музыканты TRIUMPH собрались для сольного альбома RIK EMMETT'a

30 авг 2012 : 		 Новый релиз TRIUMPH доступен для прослушивания
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист TRIUMPH: «Из моей биографии вы многое узнаете!»



*
zoom
*
* *
Rik Emmett в рамках недавнего интервью сравнил будущую биографию с документальным фильмом "Triumph: Rock & Roll Machine":

«У людей будет возможность прочитать мемуары. Будут ли они тёплыми, счастливыми и пушистыми? Эх... Я думаю, что они получат настоящего Rik'a Emmett'a, и они узнают правду, которая может причинить боль, или они могут сказать: "О чёрт. Я не знал, что он был таким. Я не знал, что Rik был таким парнем". Но я больше не боюсь говорить правду. Для чего я её храню? [Смеётся].

На днях я давал интервью, рассказывая о документальном фильме. И парень спросил: "О, так мы получим правдивую информацию?" А я отвечаю: "Позвольте мне убедиться, что вы это правильно понимаете. Вы получите документальный фильм, снятый Banger Films, а это, по сути, Sam Dunn и Marc Ricciardelli. И эти два парня знают, что делают, — они сделали много таких фильмов: RUSH и IRON MAIDEN, ZZ TOP и Alice Cooper, и многие другие. Но они собираются рассказывать историю. Они как режиссёры знают, что им нужно делать: нужно привязать всё к истории. Так что история "TRIUMPH" будет той историей, которую они решат рассказать. И она будет основана на любом имеющемся у них материале и на том, как они решат подать сюжет: "О, Rik ушёл из группы во время её расцвета" и "Группа исчезла в одночасье". А я скажу: "Это совсем не то, что я ощущал. Это не моя история". И когда выйдут мои мемуары, у меня будет возможность рассказать больше своей версии истории, а не истории TRIUMPH, которую Banger Films рассказывает в рокьюментари. Это не значит, что [документальный фильм] не замечательный — он отличный — но это их история. И моя история — это не история [барабанщика] Gil'a Moore'a, моя история — это не история [басиста] Mike'a Levine'a, хотя существовала история, в которой были мы трое».

RIK EMMETT Says Upcoming Memoir Will Tell More Of His Side Of The Story Of What Happened With TRIUMPH





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 90

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом