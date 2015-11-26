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Вокалист TRIUMPH : «Из моей биографии вы многое узнаете!»



Rik Emmett в рамках недавнего интервью сравнил будущую биографию с документальным фильмом "Triumph: Rock & Roll Machine":



«У людей будет возможность прочитать мемуары. Будут ли они тёплыми, счастливыми и пушистыми? Эх... Я думаю, что они получат настоящего Rik'a Emmett'a, и они узнают правду, которая может причинить боль, или они могут сказать: "О чёрт. Я не знал, что он был таким. Я не знал, что Rik был таким парнем". Но я больше не боюсь говорить правду. Для чего я её храню? [Смеётся].



На днях я давал интервью, рассказывая о документальном фильме. И парень спросил: "О, так мы получим правдивую информацию?" А я отвечаю: "Позвольте мне убедиться, что вы это правильно понимаете. Вы получите документальный фильм, снятый Banger Films, а это, по сути, Sam Dunn и Marc Ricciardelli. И эти два парня знают, что делают, — они сделали много таких фильмов: RUSH и IRON MAIDEN, ZZ TOP и Alice Cooper, и многие другие. Но они собираются рассказывать историю. Они как режиссёры знают, что им нужно делать: нужно привязать всё к истории. Так что история "TRIUMPH" будет той историей, которую они решат рассказать. И она будет основана на любом имеющемся у них материале и на том, как они решат подать сюжет: "О, Rik ушёл из группы во время её расцвета" и "Группа исчезла в одночасье". А я скажу: "Это совсем не то, что я ощущал. Это не моя история". И когда выйдут мои мемуары, у меня будет возможность рассказать больше своей версии истории, а не истории TRIUMPH, которую Banger Films рассказывает в рокьюментари. Это не значит, что [документальный фильм] не замечательный — он отличный — но это их история. И моя история — это не история [барабанщика] Gil'a Moore'a, моя история — это не история [басиста] Mike'a Levine'a, хотя существовала история, в которой были мы трое».







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