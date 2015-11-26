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Басист TRIUMPH : «Мы думали о реюнионе ещё лет десять назад»



В рамках недавней беседы с Rock History Music басист TRIUMPH Mike Levine ответил на вопрос о том, какие есть шансы, что группа соберётся ради нескольких концертов:



«Ну, мы выступали пару раз — в 2000-х. В 2008 году мы играли в Швеции — мы выступали там на фестивале, плюс на фестивале в Оклахоме, кажется, под названием Rocklahoma. И мы собирались отправиться в турне, а потом наступила рецессия. Были планы, были отложенные проекты, всё собиралось воедино, и когда наступила рецессия, мы поговорили с промоутерами, и все нам сказали: "Вам, ребята, будет стыдно, если вы выйдете и соберёте три четверти зала, а не продадите всё". Это было ужасно. Концерты умирали повсюду. Вы не могли продать билет на Среднем Западе. Не имело значения, кем ты был. У THE BEATLES были бы проблемы с продажей билетов. Так что мы просто [отложили это дело]. А потом рецессия продолжалась пару лет. И тогда мы решили: мы стали на пару лет старше, и, может быть, мы не сможем этого больше сделать — осуществить затею с большим туром. Потому что мы рассматривали возможность проведения 60–70 концертов в течение полутора лет или около того. И инвестиции, производство и всё остальное, чтобы собрать всё воедино, время — просто время на репетиции и всё такое. Поэтому мы решили, что эта затея уже не очень отвечает нашим интересам. Не то чтобы все говорили: "Да, мы должны это сделать". Мы все просто решили: "Это уже не самая удачная идея". Но мы всё-таки собрались и сыграли для документального фильма, который выйдет, надеюсь, уже совсем скоро. Он уже почти закончен».



На вопрос о том, есть ли шанс, что TRIUMPH когда-нибудь снова смогут записываться в студии, Levine ответил:



«Это всегда возможно. Мы постоянно оставляем эту дверь открытой. Если кто-то придумает что-то действительно крутое, что мы сможем записать и при этом играть и/или петь, то да — возможность всегда есть. Студия стоит на своём месте, и мы можем её использовать».







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