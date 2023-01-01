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Triumph

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Барабанщик TRIUMPH — об искусственном интеллекте в музыке



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Gil Moore решил вставить свои пару центов в дебаты о том, благо или вред несет в себе искусственный интеллект:

«Я люблю технологии. Поэтому сейчас я работаю в компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, но оно основано на музыке. Нынче все в музыкальном пространстве наперебой говорят об искусственном интеллекте, и я понимаю, почему. И вот мое мнение на этот счет.

Прежде всего, ИИ неизбежен. Хотя Воз [соучредитель Apple и организатор US Festival Стив Возняк] входит в группу, которая сказала, что мы должны отложить разработку на шесть месяцев, и я аплодирую ему за эти слова; я бы искренне хотел, чтобы такое было возможно. Но быть может, я более циничен, чем он, но не думаю, что кто-то сможет сдержать разработку, потому что неблагонадежные игроки не будут заниматься каким-либо видом сдерживания. Так что все, что вы получите — это сдерживание ответственных людей по сравнению с безответственными.

Во-вторых, я считаю, что ИИ может быть творческим инструментом для музыкантов, который можно использовать так же, как математики используют калькуляторы, но когда вы переходите к созданию фальшивых треков и к преступной деятельности, это набор ключей для взлома для умного продюсера или даже не очень умного продюсера, а умного мошенника, который хоть немного разбирается в музыке, чтобы попытаться обмануть потоковые отчисления, что как раз и происходит с фальшивыми треками. И не только с помощью искусственного интеллекта; есть и другие способы сделать подобное. Люди будут обманывать, к сожалению. Поэтому я считаю, что это очень плохо.

На прошлой неделе, я хорошо это запомнил, я разговаривал со своим приятелем Ноэлем, и он рассказал о том, что существует, поддельный трек Дрейка, или даже не один, и поддельный трек The Weeknd. Это ужасно. Почему они должны отмахнуться от случившегося и решить: "О, мне все равно"? Это оскорбительно. Разве вам хотелось бы видеть такое с с искусством? Представьте, если бы все картины писал искусственный интеллект, и не было бы больше великих художников ни в одной области.

Я просто хочу сказать, что в этом споре есть две стороны. Мы не сможем сдерживать технологии, поэтому мы можем сказать: "Хорошо, нравится нам это или нет, но оно уже есть". На что мы реально можем надеяться, так это на соблюдение этических норм компаниями... Так, ChatGPT, который сейчас является основным инструментом, разработан компанией Microsoft. Я считаю Microsoft этичной компанией. Я верю, что они сделают все возможное, чтобы использование было во благо. Мы должны постараться не допустить, чтобы это попало в руки плохих субъектов и было использовано в целях, для которых оно не предназначено».

В апреле этого года компания Universal Music удалила песню под названием "Heart On My Sleeve", в которой использовался фальшивый вокал Дрейка и The Weeknd, из потоковых сервисов, утверждая в заявлении, что "обучение генеративного искусственного интеллекта с использованием музыки наших артистов" является "нарушением закона об авторском праве".




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