сегодня



RIK EMMETT — о предстоящем документальном фильме о TRIUMPH



RIK EMMETT недавно поговорил о предстоящем документальном фильме о TRIUMPH:



«Banger — они очень хороши в том, что они делают. И они сделали так много [документальных фильмов о других группах] — всё, начиная с IRON MAIDEN, METALLICA и RUSH, до... Сейчас на Netflix крутят их фильм о ZZ TOP. Эти ребята — непревзойдённые профи, и они знают, что делают, когда рассказывают историю. Когда кто-то копается в твоей жизни... Они приходят ко мне домой и делают интервью, а потом возвращаются через несколько месяцев и делают ещё одно, а потом возвращаются ещё через пару недель и делают ещё одно, потому что они углубляются в процесс и историю коллектива. И ты начинаешь думать: "Что они найдут? Я немного беспокоюсь.



В этом есть нечто сюрреалистическое — ты возвращаешься в свою жизнь, а они напоминают тебе о вещах, которые ты успел совершенно забыть. И ты говоришь: "О да". А потом они копают глубже, и они хотят узнать: "Так что, когда группа распалась..." А ты отвечаешь: "Ладно, вообще-то это очень больно". Я не хочу возвращаться к этому, потому что взлёты и падения, и снова взлёты, эти падения, которые причиняют боль. Я не хочу к этому возвращаться. Я думал, что оставил всё это в прошлом. Это был отвратительный, тягостный багаж.



Но они делают и правда нечто уникальное. Надеюсь, я не слишком много здесь наговорил. Они привезли фанатов со всего мира. Они устроили событие. И фанаты не знали, что мы на самом деле сыграем три песни. Так что они привезли их всех на склад, те бродили и смотрели на музей TRIUMPH — ну что-то вроде такого. У них были манекены в моих старых спандексовых комбинезонах. А потом они отправляют их вниз и собираются показать им несколько маленьких клипов на ширме. И вот она падает, а там мы, и мы играем. А здесь собраны те, кто без ума от нас, их было пару сотен. Но это было так насыщенно, настолько потрясающе. И, конечно, у них около 15 камер по всей комнате, фиксирующих каждый ракурс. А в конце ты думаешь: "Боже мой, а ведь это тяжко!"



Так что всё по-настоящему здорово. Это очень важно, вы — группа, вы создаёте музыку, вы устанавливаете связь с людьми, и вот перед вами эти люди, а вы — саундтрек к их жизни, это имеет для них невероятное значение. Они тебя боготворят. Настолько, что я могу выйти и бзднуть, а они скажут: "Вау"! Как же здорово!"»













+0 -1



просмотров: 188

