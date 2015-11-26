Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии 374
*Новое видео U.D.O. 90
*Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло ... 54
*Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA 30
*PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста 22
[= ||| все новости группы



*

Triumph

*



2 авг 2020 : 		 RIK EMMETT — о предстоящем документальном фильме о TRIUMPH

11 июл 2020 : 		 Альбомы RIK EMMETT доступны в цифровом варианте

3 июл 2020 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Я покончил с турами, но мне всё так же интересно сочинять»

22 янв 2020 : 		 Басист TRIUMPH: «Физическое состояние — препона для туров»

24 дек 2019 : 		 SEBASTIAN BACH выступил с TRIUMPH

27 ноя 2019 : 		 TRIUMPH отлично провели время

25 ноя 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TRIUMPH

11 ноя 2019 : 		 Переиздание TRIUMPH выйдет зимой

7 ноя 2018 : 		 TRIUMPH планируют съемку документального фильма

1 авг 2016 : 		 Музыканты TRIUMPH на альбоме RESOLUTION9

5 июл 2016 : 		 Музыканты TRIUMPH собрались для сольного альбома RIK EMMETT'a

30 авг 2012 : 		 Новый релиз TRIUMPH доступен для прослушивания

11 июл 2012 : 		 Трейлер концертного релиза TRIUMPH

28 июн 2012 : 		 Обложка и трек-лист концертного релиза TRIUMPH

20 мар 2012 : 		 Концертный релиз TRIUMPH выйдет весной

19 ноя 2010 : 		 Трейлер к переизданию TRIUMPH

29 окт 2010 : 		 Бокс-сет от TRIUMPH

25 июн 2010 : 		 Песня TRIUMPH войдет в новый фильм с Адамом Сэндлером
| - |

|||| сегодня

RIK EMMETT — о предстоящем документальном фильме о TRIUMPH



*
zoom
*
* *
RIK EMMETT недавно поговорил о предстоящем документальном фильме о TRIUMPH:

«Banger — они очень хороши в том, что они делают. И они сделали так много [документальных фильмов о других группах] — всё, начиная с IRON MAIDEN, METALLICA и RUSH, до... Сейчас на Netflix крутят их фильм о ZZ TOP. Эти ребята — непревзойдённые профи, и они знают, что делают, когда рассказывают историю. Когда кто-то копается в твоей жизни... Они приходят ко мне домой и делают интервью, а потом возвращаются через несколько месяцев и делают ещё одно, а потом возвращаются ещё через пару недель и делают ещё одно, потому что они углубляются в процесс и историю коллектива. И ты начинаешь думать: "Что они найдут? Я немного беспокоюсь.

В этом есть нечто сюрреалистическое — ты возвращаешься в свою жизнь, а они напоминают тебе о вещах, которые ты успел совершенно забыть. И ты говоришь: "О да". А потом они копают глубже, и они хотят узнать: "Так что, когда группа распалась..." А ты отвечаешь: "Ладно, вообще-то это очень больно". Я не хочу возвращаться к этому, потому что взлёты и падения, и снова взлёты, эти падения, которые причиняют боль. Я не хочу к этому возвращаться. Я думал, что оставил всё это в прошлом. Это был отвратительный, тягостный багаж.

Но они делают и правда нечто уникальное. Надеюсь, я не слишком много здесь наговорил. Они привезли фанатов со всего мира. Они устроили событие. И фанаты не знали, что мы на самом деле сыграем три песни. Так что они привезли их всех на склад, те бродили и смотрели на музей TRIUMPH — ну что-то вроде такого. У них были манекены в моих старых спандексовых комбинезонах. А потом они отправляют их вниз и собираются показать им несколько маленьких клипов на ширме. И вот она падает, а там мы, и мы играем. А здесь собраны те, кто без ума от нас, их было пару сотен. Но это было так насыщенно, настолько потрясающе. И, конечно, у них около 15 камер по всей комнате, фиксирующих каждый ракурс. А в конце ты думаешь: "Боже мой, а ведь это тяжко!"

Так что всё по-настоящему здорово. Это очень важно, вы — группа, вы создаёте музыку, вы устанавливаете связь с людьми, и вот перед вами эти люди, а вы — саундтрек к их жизни, это имеет для них невероятное значение. Они тебя боготворят. Настолько, что я могу выйти и бзднуть, а они скажут: "Вау"! Как же здорово!"»

RIK EMMETT On Upcoming TRIUMPH Documentary:





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 188

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом