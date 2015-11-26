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Triumph

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22 мар 2021 : 		 Студенты исполняют TRIUMPH

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24 фев 2021 : 		 Кавер-версия TRIUMPH

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2 авг 2020 : 		 RIK EMMETT — о предстоящем документальном фильме о TRIUMPH

11 июл 2020 : 		 Альбомы RIK EMMETT доступны в цифровом варианте

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22 янв 2020 : 		 Басист TRIUMPH: «Физическое состояние — препона для туров»

24 дек 2019 : 		 SEBASTIAN BACH выступил с TRIUMPH

27 ноя 2019 : 		 TRIUMPH отлично провели время

25 ноя 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TRIUMPH

11 ноя 2019 : 		 Переиздание TRIUMPH выйдет зимой

7 ноя 2018 : 		 TRIUMPH планируют съемку документального фильма

1 авг 2016 : 		 Музыканты TRIUMPH на альбоме RESOLUTION9

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30 авг 2012 : 		 Новый релиз TRIUMPH доступен для прослушивания

11 июл 2012 : 		 Трейлер концертного релиза TRIUMPH

28 июн 2012 : 		 Обложка и трек-лист концертного релиза TRIUMPH

20 мар 2012 : 		 Концертный релиз TRIUMPH выйдет весной

19 ноя 2010 : 		 Трейлер к переизданию TRIUMPH

29 окт 2010 : 		 Бокс-сет от TRIUMPH

25 июн 2010 : 		 Песня TRIUMPH войдет в новый фильм с Адамом Сэндлером
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|||| сегодня

TRIUMPH близки к окончанию работы над фильмом



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Басист TRIUMPH Mike Levine в рамках недавнего интервью для The Metal Voice рассказал о статусе работы над первым документальном фильмом о группе:

«Всё на финальных стадиях. Мы только что получили всю информацию относительно всех правовых вопросов — кто автор какой песни, кому нужно выразить благодарность, кто владелец того-то и того-то, и всё в таком духе. Я был в студии с Sam'ом Dunn'ом где-то недели три назад, и мы делали коррекцию аудиодорожек...

Сейчас лишь вопрос финального монтажа, и как только всё будет готово, нам скажут: "Вон он, берите его, парни. Всё закончено". Так что думаю, что пару недель, и всё будет готово. И потом посмотрим, как и что... Но это сенсационная лента!»

TRIUMPH





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