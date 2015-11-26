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TRIUMPH близки к окончанию работы над фильмом



Басист TRIUMPH Mike Levine в рамках недавнего интервью для The Metal Voice рассказал о статусе работы над первым документальном фильмом о группе:



«Всё на финальных стадиях. Мы только что получили всю информацию относительно всех правовых вопросов — кто автор какой песни, кому нужно выразить благодарность, кто владелец того-то и того-то, и всё в таком духе. Я был в студии с Sam'ом Dunn'ом где-то недели три назад, и мы делали коррекцию аудиодорожек...



Сейчас лишь вопрос финального монтажа, и как только всё будет готово, нам скажут: "Вон он, берите его, парни. Всё закончено". Так что думаю, что пару недель, и всё будет готово. И потом посмотрим, как и что... Но это сенсационная лента!»







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