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Вокалист TRIUMPH о сравнении с RUSH



Rik Emmett в интервью Ultimate Guitar ответил на вопрос, почему ранее его группу сравнивали с RUSH:



«Все пошло от того, что людям, которые находились на достаточно серьезном расстоянии, то есть американским критикам или тем, кто просто смотрит на вещи поверхностно, было бы трудно сказать про нас что-то внятное. "О, группа из трех человек из Торонто, Канада. RUSH — это та, с которой я знаком. TRIUMPH — это та, с которой я не знаком. TRIUMPH должна быть похожа на ту, с которой я знаком". Это был несерьезный взгляд на происходящее — в любой момент времени. Потому что на самом деле группы были не так уж и похожи — за исключением того, что в них был высокий мужской вокал, обе они были трио, и обе они были из одного географического района. Кроме этого, у групп не было большого сходства — с точки зрения музыки, которую они делали, альбомов и стилистики».







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