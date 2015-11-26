сегодня



Вокалист TRIUMPH : «Я покончил с турами, но мне всё так же интересно сочинять»



Вокалист, гитарист и автор песен группы TRIUMPH Rik Emmett в недавнем интервью признался, что с радостью закончил с турами в начале прошлого года:



«Я просто постарел и перегорел. Я к тому, что вышел на пенсию. Десятого июля мне будет 67 лет, и я пришёл к осознанию, что всё ещё люблю играть и не возражаю против выступлений, хотя сейчас на этот счёт немного больше опасений, чем было раньше. Плюс ко всему у меня были определённые проблемы — артрит спины, шеи и запястий с пальцами, и всё такое. Это не было настолько изнурительно, что сводило на нет все выступления, однако меняло характер задач.



Главное — это путешествие. Я просто не хотел ездить во все эти аэропорты, гостиницы и из гостиниц, в такси, в автобусах и т. п. Я больше не хотел стоять в очереди в прокате автомобилей. С меня хватит. И мне не нужны деньги. И не похоже, что я был рок-звездой, который разводился три или четыре раза — я всё ещё с той же очаровательной дамой [Жаннетт]. Не было ничего такого, что могло меня убедить продолжать убиваться в турах. Иногда я скучаю по веселью или гламуру. Я, конечно, удивляюсь, что был настолько эгоистичен, что быстро пристрастился к восхвалению толпы: "Да, ты замечательный, и мы любим тебя". Как же я без этого обойдусь? Но на поверку оказалось, что мой эгоизм сильно преувеличен, и я смогу особо не беспокоиться на этот счёт.



Другое дело, можно назвать это перерывом или ещё чем, — да, я перестал ездить с гастролями, но не перестал творить. Это самое главное. Я продолжал писать песни и хотел сделать материал "Bonfire Sessions" (имея в виду музыкальный коллаж в четырёх частях из оригинального материала, в котором принимал участие Rik и его гитара). За последние шесть месяцев я также написал книгу стихов и отправил её в издательство, хотя я не знаю, примут они её или нет. Я жду ответа. Наверное, с возрастом я становлюсь немного более снисходительным к себе. Я понимаю, что есть список вещей, которые я вроде как хочу сделать в творческом плане. Что автоматически означает, что не должно быть никаких поездок или крайне малое их количество. Есть определённая моя часть, которая говорит: "Не думаю, что я больше этого хочу". Но, честно говоря, я не знаю. Другое дело, что мне нравилось играть раз в год в "Hugh's Room" [в Торонто], этого больше нет, так что что его заменит. Добавьте к этому COVID[-19] — и когда вы видите всё происходящее, то начинаете задумываться, не был ли это знак вселенной, говорящий мне, что, пожалуй, идея повесить сапоги на гвоздь была не так уж и плоха».







+0 -0



просмотров: 13

