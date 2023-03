сегодня



Биография вокалиста TRIUMPH выйдет осенью



Вокалист/гитарист TRIUMPH Rik Emmett в ходе недавнего интервью рассказал, что долгожданная биография, получившая название "Lay It On The Line - A Backstage Pass To Rock Star Adventure, Conflict And Triumph", будет доступна начиная с десятого октября.







