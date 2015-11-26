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RIK EMMETT: «Я не общался со своими коллегами по TRIUMPH 20 лет»



На вопрос Antihero Magazine о том, как он оценивает своё время в TRIUMPH и не устает ли он от того, чтобы его постоянно об этом спрашивали, вместо того, чтобы обратить внимание на его настоящие занятия, RIK EMMETT ответил:



«Ну отчасти. Я просто считаю, что каждый сталкивается с подобной дилеммой в своей жизни, если у тебя были какая-либо популярность и коммерческий успех в прошлом, с годами эти вопросы будут только накапливаться. Но у меня никогда не было... Давайте рассмотрим это вот с какого угла. В 1988 году я ушёл из команды и не разговаривал с этими парнями 20 лет. Если что-то даёт тебе возможности, что-то вроде такого шага, что-то такое, что даёт тебе развитие, то нужно это сделать. Я продолжил работать над большим количеством альбомов, чем когда-либо создавал вместе с Triumph. Я написал куда больше песен. Я попробовал больше разных стилей. Я делал всё, что хотел. Так что теперь, когда круг замкнулся, я здесь говорю о жизни Triumph и его наследии, и о том, что Round Hill Records выпустили весь этот материал, и в то же время Round Hill взяли все мои вещи и выпустили и их. У меня до сих пор есть сайт, у меня до сих пор есть 24 новых трека, которые там доступны. Так что у меня есть определённые ценности в настоящем — то, что занимает меня творчески и является моим приоритетом. Каждый сам выбирает приоритеты для себя. Для меня таким приоритетом всегда была моя семья. Так что мой брак, моя семья, мои внуки — всё это будет тем, что удерживает меня в настоящем и даёт возможность смотреть в будущее».







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