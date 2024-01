сегодня



Сборник гитариста TRIUMPH выйдет с нереализованными треками



Первого марта Music In Motion Ent (Canada) и Deko Entertainment (ADA/WMG) выпустят сборник гитариста TRIUMPH Rick'a Emmett'a "Diamonds: The Best Of The Hard Rock Years 1990 - 1995", включающий записи, выпущенные на трех альбомах Duke Street и два бонус-трека:



"Drive Time"

"Straight Up"

"Bang On"

"Saved By Love"

"When A Heart Breaks"

"Big Lie"

"Rainbow Man"

"Middle Ground"

"The Hardest Part"



CD bonus tracks:



"Stand And Deliver"

"The Pendulum"

"TBA" (Ipso Facto Demo)

"TBA" (Absolutely Demo)







